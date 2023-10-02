https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئيس-المصري-يعلن-عن-البدء-في-إنتاج-البلازما-عام-2026-1081589344.html

الرئيس المصري يعلن عن البدء في إنتاج البلازما عام 2026‏

الرئيس المصري يعلن عن البدء في إنتاج البلازما عام 2026‏

صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اتفقت مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء ‏مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026.‏ 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T11:54+0000

2023-10-02T11:54+0000

2023-10-02T11:54+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cc24faefd3bcb63599e8e023c9eb0e9c.jpg

وتابع الرئيس المصري خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، أنه "مع ظهور فيروس "كورونا" حول العالم، في عام 2020، أحدث تغييرا في الفكر العالمي بشأن البلازما، وكانت الفرصة لمصر متاحة بشأن ذلك الموضوع".وأشار السيسي إلى أنه "تم عمل 8 مراكز لتوفير مشتقات البلازما حتى الآن".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في عام 2020، باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية.كما وجّه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.وفي عام 2021، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن استقبال 281 متبرعا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة الرئيس المصري للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.وأضافت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما هي أن يجتاز المتبرع سن 18 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم، خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، وذلك وفقا للحالة الصحية للمتبرع.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي