https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئيس-المصري-يعلن-عن-البدء-في-إنتاج-البلازما-عام-2026-1081589344.html
الرئيس المصري يعلن عن البدء في إنتاج البلازما عام 2026
الرئيس المصري يعلن عن البدء في إنتاج البلازما عام 2026
صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اتفقت مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:54+0000
2023-10-02T11:54+0000
2023-10-02T11:54+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وتابع الرئيس المصري خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، أنه "مع ظهور فيروس "كورونا" حول العالم، في عام 2020، أحدث تغييرا في الفكر العالمي بشأن البلازما، وكانت الفرصة لمصر متاحة بشأن ذلك الموضوع".وأشار السيسي إلى أنه "تم عمل 8 مراكز لتوفير مشتقات البلازما حتى الآن".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في عام 2020، باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية.كما وجّه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.وفي عام 2021، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن استقبال 281 متبرعا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة الرئيس المصري للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.وأضافت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما هي أن يجتاز المتبرع سن 18 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم، خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، وذلك وفقا للحالة الصحية للمتبرع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يعلن عن البدء في إنتاج البلازما عام 2026
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صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اتفقت مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026.
وتابع الرئيس المصري خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، أنه "مع ظهور فيروس "كورونا" حول العالم، في عام 2020، أحدث تغييرا في الفكر العالمي بشأن البلازما، وكانت الفرصة لمصر متاحة بشأن ذلك الموضوع".
وشدد الرئيس المصري أن "مشروع البلازما إذا ما تم تطبيقه سيكون جزءا من تصحيح العادات الصحية للمصريين"، مضيفا: "نحلم أن يتقدم ملايين المتبرعين لإنتاج البلازما من أجل تحسين صحة المصريين".
وأشار السيسي إلى أنه "تم عمل 8 مراكز لتوفير مشتقات البلازما حتى الآن".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في عام 2020، باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية.
كما وجّه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.
وفي عام 2021، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن استقبال 281 متبرعا بمراكز تجميع البلازما
، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة الرئيس المصري للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وأضافت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما هي أن يجتاز المتبرع سن 18 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم، خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، وذلك وفقا للحالة الصحية للمتبرع.