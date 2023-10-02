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السفير الروسي لدى بيروت يرحب بافتتاح مكتب "سبوتنيك" في لبنان
السفير الروسي لدى بيروت يرحب بافتتاح مكتب "سبوتنيك" في لبنان
أعرب السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، عن ترحيبه بافتتاح مكتب راديو "سبوتنيك" في لبنان، وهنأ أسرة الإذاعة بهذه الخطوة النوعية متمنيا لها النجاح. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T18:09+0000
2023-10-02T18:09+0000
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وأمل السفير روداكوف في أن يسهم مكتب "سبوتنيك" في نقل الصورة الحقيقية عن الوضع في روسيا وسياستها الخارجية خصوصا تجاه لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.وفيما يتعلق بمواجهة الضغوط الغربية قال السفير الروسي: "أنتم كصحفيين تملكون كل الأدوات لنقل الصورة الحقيقية للمستمعين هنا في لبنان، ونحن في السفارة سوف نساعدكم وأنا جاهز لاستقبالكم في السفارة، معربا عن رغبته بزيارة قريبة لمقر راديو "سبوتنيك".وبالنسبة للعقوبات الغربية السياسية والاقتصادية المجحفة على روسيا، إضافة إلى العقوبات المفروضة على الصحافيين الروس خصوصا في الدول الغربية، قال روداكوف إن هناك مساحة واسعة لحرية التعبير في لبنان والشرق الأوسط، بينما أوروبا تقوم بمنع عمل كل وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي" وغيرها من القنوات الناطقة بالروسية.وأشار إلى أن فتح مكتب "سبوتنيك" في لبنان يشكل دليلا على أن العالم ليس ضد روسيا، فهنالك الكثير من الشعوب والبلدان والحكومات التي تقف في صف روسيا، خصوصا تلك التي تدافع عن نفسها في مواجهة الهيمنة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/سبوتنيك-تأخذ-مكان-بي-بي-سي-في-لبنان-1081540959.html
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لبنان, أخبار العالم الآن, روسيا, حصري
لبنان, أخبار العالم الآن, روسيا, حصري

السفير الروسي لدى بيروت يرحب بافتتاح مكتب "سبوتنيك" في لبنان

18:09 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishevراديو سبوتنيك
راديو سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
أعرب السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، عن ترحيبه بافتتاح مكتب راديو "سبوتنيك" في لبنان، وهنأ أسرة الإذاعة بهذه الخطوة النوعية متمنيا لها النجاح.
وأمل السفير روداكوف في أن يسهم مكتب "سبوتنيك" في نقل الصورة الحقيقية عن الوضع في روسيا وسياستها الخارجية خصوصا تجاه لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال إنه كان يتمنى منذ زمن طويل أن تحصل هذه الخطوة، آملا في أن تشكل صفحة جديدة في العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط، وفي أن يسهم العاملون في مكتب لبنان في إذاعة "سبوتنيك" في نقل صورة شفافة وحقيقية عن الحياة في روسيا.

وفيما يتعلق بمواجهة الضغوط الغربية قال السفير الروسي: "أنتم كصحفيين تملكون كل الأدوات لنقل الصورة الحقيقية للمستمعين هنا في لبنان، ونحن في السفارة سوف نساعدكم وأنا جاهز لاستقبالكم في السفارة، معربا عن رغبته بزيارة قريبة لمقر راديو "سبوتنيك".
راديو سبوتنيك عربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
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وبالنسبة للعقوبات الغربية السياسية والاقتصادية المجحفة على روسيا، إضافة إلى العقوبات المفروضة على الصحافيين الروس خصوصا في الدول الغربية، قال روداكوف إن هناك مساحة واسعة لحرية التعبير في لبنان والشرق الأوسط، بينما أوروبا تقوم بمنع عمل كل وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي" وغيرها من القنوات الناطقة بالروسية.
وأشار إلى أن فتح مكتب "سبوتنيك" في لبنان يشكل دليلا على أن العالم ليس ضد روسيا، فهنالك الكثير من الشعوب والبلدان والحكومات التي تقف في صف روسيا، خصوصا تلك التي تدافع عن نفسها في مواجهة الهيمنة الغربية.
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