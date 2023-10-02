https://sputnikarabic.ae/20231002/القضاء-الأمريكي-يلاحق-ترامب-بقضية-احتيال-1081594585.html
القضاء الأمريكي يلاحق ترامب بقضية "احتيال"
القضاء الأمريكي يلاحق ترامب بقضية "احتيال"
ذكرت شبكة أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيحضر جلستين أمام المحكمة في نيويورك، الأسبوع المقبل، في إطار قضية احتيال. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:45+0000
2023-10-02T13:45+0000
2023-10-02T13:45+0000
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وقالت الشبكة: "سيسافر الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى نيويورك، ويعتزم حضور محاكمة مدنية ضده وضد شركته وعدد من أبنائه".وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن المصادر، فإنه من المقرر عقد جلسات الاستماع في محكمة مقاطعة مانهاتن في نيويورك، والتي يعتزم الرئيس السابق حضورها، يومي الاثنين والثلاثاء.وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، وتقديم طلبات للحصول على قروض للمؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية، لعام 2024، وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ"التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق"، ويزعم أن ترامب قد ارتكب الأفعال المنسوبة له بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230903/سيناتور-أمريكي-يتحدث-عن-حجة-قوية-لمنع-ترامب-من-الترشح-للانتخابات-1080665387.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
القضاء الأمريكي يلاحق ترامب بقضية "احتيال"
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ذكرت شبكة أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيحضر جلستين أمام المحكمة في نيويورك، الأسبوع المقبل، في إطار قضية احتيال.
وقالت الشبكة: "سيسافر الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى نيويورك، ويعتزم حضور محاكمة مدنية ضده وضد شركته وعدد من أبنائه".
وأعلن ترامب أنه سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة، وقال عبر منصته "تروث سوشيال": "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك، بأنه "فاسد" والقاضي في الدعوى بأنه "مختل".
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن المصادر، فإنه من المقرر عقد جلسات الاستماع في محكمة مقاطعة مانهاتن في نيويورك، والتي يعتزم الرئيس السابق حضورها، يومي الاثنين والثلاثاء.
وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.
وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، وتقديم طلبات للحصول على قروض للمؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية، لعام 2024، وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.
وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ"التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق"، ويزعم أن ترامب قد ارتكب الأفعال المنسوبة له بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.