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الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-الوقود-والعتاد-الجوي-الأوكراني--عاجل--1081589151.html
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:51+0000
2023-10-02T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضافت: "تم تدمير 45 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، و مقاطعة زابوروجيه وخاركوف".وتابعت: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخين تكتيكيين عملياتيين للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني

11:51 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 02.10.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضافت: "تم تدمير 45 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، و مقاطعة زابوروجيه وخاركوف".
وتابعت: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخين تكتيكيين عملياتيين للقوات المسلحة الأوكرانية".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
10:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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