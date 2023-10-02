https://sputnikarabic.ae/20231002/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-الوقود-والعتاد-الجوي-الأوكراني--عاجل--1081589151.html
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:51+0000
2023-10-02T11:51+0000
2023-10-02T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضافت: "تم تدمير 45 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، و مقاطعة زابوروجيه وخاركوف".وتابعت: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخين تكتيكيين عملياتيين للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والعتاد الجوي الأوكراني
11:51 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الوقود والعتاد الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضافت: "تم تدمير 45 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، و مقاطعة زابوروجيه وخاركوف".
وتابعت: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخين تكتيكيين عملياتيين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.