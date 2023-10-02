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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو تظهر فيه المدفعية الروسية وهي تدمر عربات مدرعة مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:36+0000
2023-10-02T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويوثق الفيديو المصور عن طريق طائرة من دون طيار، مدى دقة المدفعية الروسية في إصابة الهدف على الرغم من اختبائه بين الأشجار. وتأتي هذه الضربة عقب سلسلة من الاستهدافات، التي دمرت من خلالها المدفعية الروسية، آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم أمس، وكان أبرزها تدمير القوات الروسية قطارا محملا بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو

10:36 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو تظهر فيه المدفعية الروسية وهي تدمر عربات مدرعة مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويوثق الفيديو المصور عن طريق طائرة من دون طيار، مدى دقة المدفعية الروسية في إصابة الهدف على الرغم من اختبائه بين الأشجار.
وتأتي هذه الضربة عقب سلسلة من الاستهدافات، التي دمرت من خلالها المدفعية الروسية، آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم أمس، وكان أبرزها تدمير القوات الروسية قطارا محملا بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف.
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