https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو تظهر فيه المدفعية الروسية وهي تدمر عربات مدرعة مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:36+0000
2023-10-02T10:36+0000
2023-10-02T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويوثق الفيديو المصور عن طريق طائرة من دون طيار، مدى دقة المدفعية الروسية في إصابة الهدف على الرغم من اختبائه بين الأشجار. وتأتي هذه الضربة عقب سلسلة من الاستهدافات، التي دمرت من خلالها المدفعية الروسية، آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم أمس، وكان أبرزها تدمير القوات الروسية قطارا محملا بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/42/1018494223_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_3021b77c9481d733b7b2c84cd21e6c16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو تظهر فيه المدفعية الروسية وهي تدمر عربات مدرعة مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويوثق الفيديو المصور عن طريق طائرة من دون طيار، مدى دقة المدفعية الروسية في إصابة الهدف على الرغم من اختبائه بين الأشجار.
وتأتي هذه الضربة عقب سلسلة من الاستهدافات، التي دمرت من خلالها المدفعية الروسية، آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم أمس، وكان أبرزها تدمير القوات الروسية قطارا
محملا بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف.