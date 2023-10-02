https://sputnikarabic.ae/20231002/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يأسف-لمشروع-الميزانية-الأمريكية-دون-مساعدة-كييف-1081583703.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يأسف لمشروع الميزانية الأمريكية دون مساعدة كييف
بوريل: الاتحاد الأوروبي يأسف لمشروع الميزانية الأمريكية دون مساعدة كييف
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مندهش ويأسف لمشروع تمويل الحكومة الأمريكية "في اللحظة الأخيرة"، والذي لا ينص... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:04+0000
2023-10-02T08:04+0000
2023-10-02T08:04+0000
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وقال بوريل: "لقد فوجئنا بالقرار الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة، والذي يجب أن نأسف عليه بشدة... دعونا نأمل ألا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة".وأشار بوريل إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعتمد على الولايات المتحدة، وكذلك على نتائج الهجوم الأوكراني الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام الغربية بالفشل.وقال بوريل: "دعم الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على التقدم في ساحة المعركة". ووفقا له فإن الاتحاد الأوروبي لن يواصل تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا فحسب، بل سيزيده أيضا.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. في الوقت نفسه، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.وكان بايدن نفسه قد صرح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-الضغط-العسكري-الروسي-سيؤدي-إلى-سقوط-نظام-زيلينسكي-1081576544.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي يأسف لمشروع الميزانية الأمريكية دون مساعدة كييف
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صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مندهش ويأسف لمشروع تمويل الحكومة الأمريكية "في اللحظة الأخيرة"، والذي لا ينص على تخصيص أموال لمساعدة كييف.
وقال بوريل: "لقد فوجئنا بالقرار الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة، والذي يجب أن نأسف عليه بشدة... دعونا نأمل ألا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة".
وأشار بوريل إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعتمد على الولايات المتحدة، وكذلك على نتائج الهجوم الأوكراني الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام الغربية بالفشل.
وقال بوريل: "دعم الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على التقدم في ساحة المعركة". ووفقا له فإن الاتحاد الأوروبي لن يواصل تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا فحسب، بل سيزيده أيضا.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. في الوقت نفسه، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
وكان بايدن نفسه قد صرح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.