https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-الدول-الغربية-لا-تسمح-لكييف-حتى-بمجرد-التفكير-بأي-حل-سياسي-للأزمة-الأوكرانية-1081596210.html

خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية

خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T14:17+0000

2023-10-02T14:17+0000

2023-10-02T14:21+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081595947_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_451bdc89e32efd29c67fa1f4e2098759.png

خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية

روسيا تؤكد أنها لا ترى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض في إطار الأمم المتحدة، ويقول الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب، في حديثه لبرنامجنا:السلطات الليبية تعلن تأجيل موعد انعقاد "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة". في هذا الصدد، تحدث الكاتب والباحث السياسي، حسين مفتاح، لبرنامجنا:الدفاع التركية تعلن تدمير 20 هدفا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق، بغارات جوية، ويقول الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديثه لبرنامجنا:الحكومة اليمنية تدين هجوم "أنصار الله" على عرض عسكري في صعدة، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديثه لبرنامجنا، في هذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماج، في حديثه لبرنامجنا:المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية مهمة لمواجهة الصدمات العالمية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيار عزار لبرنامج "بلا قيود":في يوم الطفل العربي... أطفال فلسطين التي غيبت الانتهاكات حقوقهم وطفولتهم في مظاهرات أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة غزة. عن هذا الموضوع، قال سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لـ"اتحاد شباب النضال الفلسطيني"، الباحث ساهر المصري، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

بلا قيود, аудио