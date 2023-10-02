https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-الدول-الغربية-لا-تسمح-لكييف-حتى-بمجرد-التفكير-بأي-حل-سياسي-للأزمة-الأوكرانية-1081596210.html
خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية
خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T14:17+0000
2023-10-02T14:17+0000
2023-10-02T14:21+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية
خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية
روسيا تؤكد أنها لا ترى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض في إطار الأمم المتحدة، ويقول الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب، في حديثه لبرنامجنا:السلطات الليبية تعلن تأجيل موعد انعقاد "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة". في هذا الصدد، تحدث الكاتب والباحث السياسي، حسين مفتاح، لبرنامجنا:الدفاع التركية تعلن تدمير 20 هدفا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق، بغارات جوية، ويقول الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديثه لبرنامجنا:الحكومة اليمنية تدين هجوم "أنصار الله" على عرض عسكري في صعدة، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديثه لبرنامجنا، في هذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماج، في حديثه لبرنامجنا:المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية مهمة لمواجهة الصدمات العالمية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيار عزار لبرنامج "بلا قيود":في يوم الطفل العربي... أطفال فلسطين التي غيبت الانتهاكات حقوقهم وطفولتهم في مظاهرات أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة غزة. عن هذا الموضوع، قال سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لـ"اتحاد شباب النضال الفلسطيني"، الباحث ساهر المصري، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: الدول الغربية لا تسمح لكييف حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية
14:17 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
روسيا تؤكد أنها لا ترى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض في إطار الأمم المتحدة، ويقول الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب، في حديثه لبرنامجنا:
للأسف الشديد، الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأوكرانيا، حتى بمجرد التفكير بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية، لإن هذه الدول تستخدم الأوكران في حربها الجيوسياسية ضد روسيا، وواشنطن تضغط على حلفائها الأوروبيين لكي يستمروا في إمداد أوكرانيا بالسلاح والأموال، على حساب شعوبهم التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والمعيشية جراء هذا الدعم.
السلطات الليبية تعلن تأجيل موعد انعقاد "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة". في هذا الصدد، تحدث الكاتب والباحث السياسي، حسين مفتاح، لبرنامجنا:
إن الإعمار في ليبيا ليس لأول مرة يتم الحديث عنه وبلادنا طيلة عقد كامل عقب تدخل قوات الـ"ناتو" بتدخل سافر غير مقبول. هناك 40 دولة قامت بتدمير ممنهج في ليبيا وتدمير البنى التحتية، لا سيما المدن المحسوبة على النظام، وبعد 2011، لم تنته مشاكل البلاد، بل اندلعت حروب أهلية ترتب عليها دمار العديد من المدن.
الدفاع التركية تعلن تدمير 20 هدفا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق، بغارات جوية، ويقول الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديثه لبرنامجنا:
أعتقد أنها كانت ردة فعل من تركيا في هذا السياق، ولا أعتقد أنها ستزيد عن ذلك، لإنه في كل الأحوال تركيا متواجدة في الشمال العراقي والسوري، والملاحقات الأمنية مستمرة من قبل الاستخبارات التركية للقياديين في حزب العمال الكردستاني، وهذه الخطة الأمنية ستبقى مستمرة.
الحكومة اليمنية تدين هجوم "أنصار الله" على عرض عسكري في صعدة، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديثه لبرنامجنا، في هذا الصدد:
لم يصدر أي إعلان رسمي عن "أنصار الله" بهذا الخصوص، سوى عن ما يسمى الحكومة الشرعية اليمنية، وربما أعلنوا ذلك لإنهم مستائين من إبعادهم عن المفاوضات التي جرت بين الرياض وصنعاء.
بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماج، في حديثه لبرنامجنا:
حركة "أنصار الله" هم وراء هذا الهجوم الكبير بالمسيرات الإيرانية، وإن لم تعلن الحركة مسؤوليتها عن ذلك، بسبب عدم تحقيق أي نتائج في مفاوضاتهم الأخيرة مع السعوديين.
المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية مهمة لمواجهة الصدمات العالمية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيار عزار لبرنامج "بلا قيود":
إن رؤية الممكلة العربية السعودية "2030" مرتكز أساسي لاقتصادها، وحتى وإن كان القطاع النفطي هو الأساس من ناحية الإيرادات ولكن القطاعات غير النفطية اليوم تفعّل الواقع السعودي وتنعكس حكما على الناتج المحلي.
في يوم الطفل العربي... أطفال فلسطين التي غيبت الانتهاكات حقوقهم وطفولتهم في مظاهرات أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة غزة. عن هذا الموضوع، قال سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لـ"اتحاد شباب النضال الفلسطيني"، الباحث ساهر المصري، لبرنامجنا:
إنه في ظل ما يتعرض له الطفل الفلسطيني من حرمان لأبسط حقوقه، ووسط صمت دولي ليس مستغربا عليه، فالذي لا يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المرتكبة في حق الفلسطينيين، بالتأكيد سيكون صامتا أمام هذه المجازر، وبالتالي لا ننتظر من المجتمع الدولي أن ينصف الشعب الفلسطيني.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...