https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-روسيا-تتجنب-الأفخاخ-الأمريكية-وتحقق-أهدافها-بالشكل-الذي-تريده-1081597180.html

خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ الأمريكية وتحقق أهدافها بالشكل الذي تريده

خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ الأمريكية وتحقق أهدافها بالشكل الذي تريده

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T14:16+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ التي تنصبها أمريكا لها وتحقق أهدافها بالشكل الذي هي تريده خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ التي تنصبها أمريكا لها وتحقق أهدافها بالشكل الذي هي تريده

صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية. وسوف تكون روسيا قادرة على إجبار نظام كييف على الاستسلام من خلال ممارسة الضغط العسكري التدريجي بدلاً من القيام بعمليات عسكرية نشطة. حول هذا الموضوع وعن تصاعد الأحداث الميدانية في الحرب الأوكرانية تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين والرياض ستجريان في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين مناوراتِهما البحرية المشتركة الثانية المعروفة باسم (السيف الأزرق 2023) الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ:وحول هذا الموضوع تحدث أيضا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني:أطلق الحرس الثوري الإيراني، قمرًا عسكريًا جديدًا يحمل عنوان "نور 3" إلى الفضاء، هو الثالث من نوعه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. عن هذا تحدث الخبير بالشان الإيراني الدكتور عماد أبشناس:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: محمد جمعة

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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