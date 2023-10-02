https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-روسيا-تتجنب-الأفخاخ-الأمريكية-وتحقق-أهدافها-بالشكل-الذي-تريده-1081597180.html
خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ الأمريكية وتحقق أهدافها بالشكل الذي تريده
خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ الأمريكية وتحقق أهدافها بالشكل الذي تريده
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T14:16+0000
2023-10-02T14:16+0000
2023-10-02T14:16+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081596429_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5e12c9c758a659d5777b794dd5426624.png
خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ التي تنصبها أمريكا لها وتحقق أهدافها بالشكل الذي هي تريده
خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ التي تنصبها أمريكا لها وتحقق أهدافها بالشكل الذي هي تريده
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية. وسوف تكون روسيا قادرة على إجبار نظام كييف على الاستسلام من خلال ممارسة الضغط العسكري التدريجي بدلاً من القيام بعمليات عسكرية نشطة. حول هذا الموضوع وعن تصاعد الأحداث الميدانية في الحرب الأوكرانية تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين والرياض ستجريان في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين مناوراتِهما البحرية المشتركة الثانية المعروفة باسم (السيف الأزرق 2023) الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ:وحول هذا الموضوع تحدث أيضا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني:أطلق الحرس الثوري الإيراني، قمرًا عسكريًا جديدًا يحمل عنوان "نور 3" إلى الفضاء، هو الثالث من نوعه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. عن هذا تحدث الخبير بالشان الإيراني الدكتور عماد أبشناس:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: محمد جمعة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081596429_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_50b234e051fdef1b44f4c85ea3b1ca5a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: روسيا تتجنب الأفخاخ الأمريكية وتحقق أهدافها بالشكل الذي تريده
تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية. وسوف تكون روسيا قادرة على إجبار نظام كييف على الاستسلام من خلال ممارسة الضغط العسكري التدريجي بدلاً من القيام بعمليات عسكرية نشطة. حول هذا الموضوع وعن تصاعد الأحداث الميدانية في الحرب الأوكرانية تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"روسيا اعتمدت في خطتها على قاعدتين الأولى التناسب والضرورة المعروفة في العلوم العسكرية والثانية الضغط المتدرج الذي يحدث من المتاعيب ما يكفي لاقتياد الآخر نحو الانهيار الإدراكي، لذلك روسيا تجنبت الوقوع بالأفخاخ التي نصبتها لها أمريكا وحققت أهدافها بالشكل الذي هي تريده، وهذه الاستراتيجية وضعتها روسيا لأنها ليست بصدد سحق وتدمير أوكرانيا، بل التأثير على الإرادة الأوكرانية من أجل الامتناع عن الإضرار بروسيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين والرياض ستجريان في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين مناوراتِهما البحرية المشتركة الثانية المعروفة باسم (السيف الأزرق 2023) الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ:
"الصين لم تعمل عل استعراض القوة في الشرق الأوسط، بل هي تريد أن تتحمَّل مسؤولية أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية وتساهم في حل الخلافات والوساطة في حل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، لذلك تأتي هذه المناورلات المشتركة مع السعودية لتعكس المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين البلدين".
وحول هذا الموضوع تحدث أيضا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني:
"العلاقات السعودية الصينية هي علاقات استراتيجية والمناورات المشار إليها هي ليست الأولى من نوعها وهدفها معلن لمحاربة الإرهاب وليست موجهة ضد أي دولة أخرى، وتأتي ضمن سياق العلاقات المتنامية بين الرياض وبكين وتثبت أن المملكة تقف على مسافة واحدة من الجميع".
أطلق الحرس الثوري الإيراني، قمرًا عسكريًا جديدًا يحمل عنوان "نور 3" إلى الفضاء، هو الثالث من نوعه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. عن هذا تحدث الخبير بالشان الإيراني الدكتور عماد أبشناس:
"لا يوجد أي قانون دولي يمنع إيران من أن تقوم بإطلاق أقمار صناعية. اليوم الصواريخ الإيرانية تستطيع أن تصل إلى مدى 2000 كم وتستطيع أن تستهدف الكيان الصهيوني وأي أهداف للأمريكيين فيما لو أرادوا مهاجمة إيران، وما تفعله إيران هو أيجاد نوع من الردع للدفاع عن نفسها، ولولا ذلك لربما كان الأمريكيون أو الإسرائيليون قد هاجموا إيران من سنوات عديدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...