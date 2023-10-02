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الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-زيلينسكي-يعتبر-أزمة-بلاده-فرصة-للثراء-1081590203.html
خبير: زيلينسكي يعتبر أزمة بلاده فرصة للثراء
خبير: زيلينسكي يعتبر أزمة بلاده فرصة للثراء
أفاد الخبير السياسي ألكسندر ماركوفسكي، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قايض مصالح أوكرانيا بالإثراء الشخصي وأصبح الصراع المسلح "فرصة" بالنسبة له. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:20+0000
2023-10-02T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب ماركوفسكي: "تعيش البلاد بفضل المساعدة الدولية، والأشخاص الذين وعدوا، قبل أربع سنوات، بجعل أوكرانيا حرة ومستقلة، تبين أنهم كاذبون ومنافقون".وأشار ماركوفسكي، بعد انتخاب زيلينسكي رئيسا، في أبريل/ نيسان 2019، إلى أن أوكرانيا كانت مليئة بالتفاؤل، قائلا: "فقد وعد(زيلينسكي) بالسلام وإنهاء الفساد والازدهار الاقتصادي، لكن بعد مرور أربع سنوات، وجدت البلاد نفسها في حالة صراع، حيث وصل الفساد إلى مستويات غير مسبوقة".ووفقا له، كحال بترو بوروشينكو(رئيس أوكرانيا 2014-2019)، واصل زيلينسكي استراتيجية حل الصراع بالقوة، في حين أن استمرار الأعمال العدائية كان سببه في المقام الأول لأسباب مالية.وقال ماركوفسكي، في مقال له، في صحيفة "American Thinker": "من الصعب العثور على مثال آخر في سجلات التاريخ يهدر فيه زعيم منتخب شعبيا الكثير من رأس المال السياسي، ويخون ثقة الشعب ويستبدل تطلعاته الرائعة بالإثراء الشخصي".
https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-الضغط-العسكري-الروسي-سيؤدي-إلى-سقوط-نظام-زيلينسكي-1081576544.html
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روسيا, العالم

خبير: زيلينسكي يعتبر أزمة بلاده فرصة للثراء

12:20 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد الخبير السياسي ألكسندر ماركوفسكي، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قايض مصالح أوكرانيا بالإثراء الشخصي وأصبح الصراع المسلح "فرصة" بالنسبة له.
وكتب ماركوفسكي: "تعيش البلاد بفضل المساعدة الدولية، والأشخاص الذين وعدوا، قبل أربع سنوات، بجعل أوكرانيا حرة ومستقلة، تبين أنهم كاذبون ومنافقون".

وأضاف: "بعد أن تولى زيلينسكي المهمة الصعبة المتمثلة في القضاء على الفساد، لم يتصالح في نهاية المطاف مع وجود هذا النظام فحسب، بل فعل ما لا يصدق، فقد وضع أوكرانيا على مسار جديد من الفساد، فاستبدل المصالح الوطنية بمصالح شخصية".

وأشار ماركوفسكي، بعد انتخاب زيلينسكي رئيسا، في أبريل/ نيسان 2019، إلى أن أوكرانيا كانت مليئة بالتفاؤل، قائلا: "فقد وعد(زيلينسكي) بالسلام وإنهاء الفساد والازدهار الاقتصادي، لكن بعد مرور أربع سنوات، وجدت البلاد نفسها في حالة صراع، حيث وصل الفساد إلى مستويات غير مسبوقة".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
أمس, 18:01 GMT
ووفقا له، كحال بترو بوروشينكو(رئيس أوكرانيا 2014-2019)، واصل زيلينسكي استراتيجية حل الصراع بالقوة، في حين أن استمرار الأعمال العدائية كان سببه في المقام الأول لأسباب مالية.

وأشارماركوفسكي، بالقول: "بدء العملية الروسية الخاصة أعطى زيلينسكي "فرصا جديدة"، وكما أكد ماركوفسكي أن استراتيجية زيلينسكي هي أن الصراع يسهم في التدفق غير المحدود للأموال، التي تملأ جيوبه من النخبة السياسية والعسكرية.

وقال ماركوفسكي، في مقال له، في صحيفة "American Thinker": "من الصعب العثور على مثال آخر في سجلات التاريخ يهدر فيه زعيم منتخب شعبيا الكثير من رأس المال السياسي، ويخون ثقة الشعب ويستبدل تطلعاته الرائعة بالإثراء الشخصي".
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