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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/راجمات-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081592927.html
راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
استهدفت الراجمات الروسية مجموعة من القوات الأوكرانية ضمن منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:18+0000
2023-10-02T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة من طراز "إنكلاف" في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو

13:18 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورسولنتسيبيك
سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Максим Блинов
/
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استهدفت الراجمات الروسية مجموعة من القوات الأوكرانية ضمن منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة من طراز "إنكلاف" في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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