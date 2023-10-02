https://sputnikarabic.ae/20231002/راجمات-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-فيديو-1081592927.html
راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
استهدفت الراجمات الروسية مجموعة من القوات الأوكرانية ضمن منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:18+0000
2023-10-02T13:18+0000
2023-10-02T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة من طراز "إنكلاف" في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
راجمات "الشمس الحارقة" الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
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استهدفت الراجمات الروسية مجموعة من القوات الأوكرانية ضمن منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام القوات الروسية قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) في القضاء على تجمعات المسحلين الأوكرانيين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت محطة حرب إلكترونية أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة من طراز "إنكلاف" في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.