https://sputnikarabic.ae/20231002/سوريا-تعين-سفيرا-لها-لدى-تونس-1081603757.html

سوريا تعين سفيرا لها لدى تونس

سوريا تعين سفيرا لها لدى تونس

أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، سفيرًا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T17:03+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن " السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد محمد النجاح في مهمته.وأعلنت سوريا، في أبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.وقالت السلطات السورية إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس، يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".وأوضحت سوريا أن "هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين"، مؤكدة استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد،في وقت سابق، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة، أعلن فيها الرئيس التونسي، عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا، منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري، بحسب قوله.وكان وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار، والسوري فيصل المقداد، قد بحثا، مطلع العام الحالي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

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