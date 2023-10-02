https://sputnikarabic.ae/20231002/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-يحول-ناقلة-جند-أوكرانية-لخردة-فيديو-1081586085.html
صاروخ روسي مضاد للدروع يحول ناقلة جند أوكرانية لخردة... فيديو
صاروخ روسي مضاد للدروع يحول ناقلة جند أوكرانية لخردة... فيديو
دمرت القوات الروسية ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بصاروح مضاد للدبابات. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T09:29+0000
2023-10-02T09:29+0000
2023-10-02T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد لقطات لتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "أم113"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور زابوروجيه في منطقة فيربوفوي.وقام جنود القوات المسلحة الروسية بضرب الناقلة بمنظومة صاروخية مضادة للدبابات قامت بتدميرها.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.وأفادت الدفاع الروسية، يوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.شاهد أيضا: "سو 25" روسية تنقض على موقع أوكراني وتدمره... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-تحميل-لقطار-أوكراني-مليء-بالمدرعات-فيديو-1081552848.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
صاروخ روسي مضاد للدروع يحول ناقلة جند أوكرانية لخردة... فيديو
09:29 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 09:30 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بصاروح مضاد للدبابات.
وتظهر المشاهد لقطات لتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "أم113"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور زابوروجيه في منطقة فيربوفوي.
وقام جنود القوات المسلحة الروسية بضرب الناقلة بمنظومة صاروخية مضادة للدبابات قامت بتدميرها.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأفادت الدفاع الروسية، يوم السبت، عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو التالي: 482 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7277 طائرة دون طيار و438 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12218 مدرعة و1157 قاذفة صواريخ متعددة و6598 مدفعا.