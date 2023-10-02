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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/صحيفة-الغرب-فشل-في-إضعاف-وعزل-روسيا-التي-نما-ناتجها-المحلي-الإجمالي-1081593014.html
صحيفة: الغرب فشل في إضعاف وعزل روسيا التي نما ناتجها المحلي الإجمالي
صحيفة: الغرب فشل في إضعاف وعزل روسيا التي نما ناتجها المحلي الإجمالي
كتب الصحفي غابور ستينغارت، في مقال لصحيفة ألمانية، أنه يتعين على الغرب أن يستخلص استنتاجات مخيبة للآمال من فشل سياسة العزلة التي ينتهجها تجاه الرئيس الروسي... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T13:16+0000
2023-10-02T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال ستينغارت: "الأمور تسير على ما يرام، ولكن ليس بالنسبة للغرب، بل بالنسبة لفلاديمير بوتين، فقد أظهر الاقتصاد الروسي درجة عالية من المرونة تحت ضغط العقوبات الغربية، وقد نجح بالتحول من الاقتصاد السلمي إلى الاقتصاد العسكري، وجبهة الدعم الغربي لأوكرانيا تنهار".وأشار ستينغارت لصحيفة "فوكاس"، إلى أن الغرب لم يتمكن من إضعاف موقف فلاديمير بوتين، وعزله على الساحة الدولية وإلحاق الهزيمة به عسكريا. كل هذا، في رأيه، يجعل الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني أقرب، بحسب قوله.وبعد بدء العملية الخاصة الروسية، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإجراءات التقييدية وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

صحيفة: الغرب فشل في إضعاف وعزل روسيا التي نما ناتجها المحلي الإجمالي

13:16 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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كتب الصحفي غابور ستينغارت، في مقال لصحيفة ألمانية، أنه يتعين على الغرب أن يستخلص استنتاجات مخيبة للآمال من فشل سياسة العزلة التي ينتهجها تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ستينغارت: "الأمور تسير على ما يرام، ولكن ليس بالنسبة للغرب، بل بالنسبة لفلاديمير بوتين، فقد أظهر الاقتصاد الروسي درجة عالية من المرونة تحت ضغط العقوبات الغربية، وقد نجح بالتحول من الاقتصاد السلمي إلى الاقتصاد العسكري، وجبهة الدعم الغربي لأوكرانيا تنهار".

ووفقا له، وعلى عكس كل التوقعات، تتوقع روسيا أن يصل نموها الاقتصادي إلى 1.5 في المئة، وأضاف: "إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها البلاد والموقف القوي للرئيس الروسي، يجب أن يجبر الغرب على استخلاص استنتاجات مخيبة للآمال حول فعالية سياساته".

وأشار ستينغارت لصحيفة "فوكاس"، إلى أن الغرب لم يتمكن من إضعاف موقف فلاديمير بوتين، وعزله على الساحة الدولية وإلحاق الهزيمة به عسكريا. كل هذا، في رأيه، يجعل الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني أقرب، بحسب قوله.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
10:36 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة الروسية، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإجراءات التقييدية وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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