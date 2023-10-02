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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/صحيفة-تكشف-عن-طعنتين-تعرضت-لهما-أوكرانيا-من-حلفائها-1081584627.html
صحيفة تكشف عن طعنتين تعرضت لهما أوكرانيا من حلفائها
صحيفة تكشف عن طعنتين تعرضت لهما أوكرانيا من حلفائها
صرحت صحيفة أمريكية، أن حلفاء كييف في الناتو، قد يخفضون حجم المساعدة لأوكرانيا. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:59+0000
2023-10-02T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "تلقت أوكرانيا أخبارا سيئة من الولايات المتحدة وسلوفاكيا، التي تهدد بخفض حجم المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تتلقاها كييف".ووفقا للصحيفة، نتحدث في المقام الأول عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره الكونغرس بشأن التمويل المؤقت للعمل الحكومي، والذي لا ينص على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.وأضافت الصحيفة: "طلب الرئيس جو بايدن، وهو مؤيد قوي لأوكرانيا، مبلغ 300 مليون دولار لشراء أسلحة إضافية لأوكرانيا ولتدريب جنودها، لكن هذه الأموال لم يتم تضمينها في مشروع القانون لأن المساعدات المقدمة للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية أصبحت نقطة شائكة بالنسبة للمحافظين في مجلس النواب الذين يجادلون بأن الأموال يجب أن تنفق محليا بدلا من ذلك".وأشارت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية إلى ببيانات الاستطلاع التي أجريت في أغسطس، والتي تفيد بأن عدد الأوروبيين المعارضين لمساعدة أوكرانيا ارتفع إلى 34 بالمائة.فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، المعارض للدعم العسكري لكييف، بالانتخابات البرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مجلس-النواب-الأمريكي-المصالح-الأمريكية-أكثر-أهمية-من-تقديم-مساعدة-إضافية-لأوكرانيا-1081577060.html
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روسيا, العالم

صحيفة تكشف عن طعنتين تعرضت لهما أوكرانيا من حلفائها

08:59 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرحت صحيفة أمريكية، أن حلفاء كييف في الناتو، قد يخفضون حجم المساعدة لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "تلقت أوكرانيا أخبارا سيئة من الولايات المتحدة وسلوفاكيا، التي تهدد بخفض حجم المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تتلقاها كييف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الناتو أصبح أهم حليف لأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث زودها بعشرات المليارات من الدولارات، لكن أحداث نهاية الأسبوع الماضي تهدد كييف بمشاكل جديدة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.

ووفقا للصحيفة، نتحدث في المقام الأول عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره الكونغرس بشأن التمويل المؤقت للعمل الحكومي، والذي لا ينص على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "طلب الرئيس جو بايدن، وهو مؤيد قوي لأوكرانيا، مبلغ 300 مليون دولار لشراء أسلحة إضافية لأوكرانيا ولتدريب جنودها، لكن هذه الأموال لم يتم تضمينها في مشروع القانون لأن المساعدات المقدمة للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية أصبحت نقطة شائكة بالنسبة للمحافظين في مجلس النواب الذين يجادلون بأن الأموال يجب أن تنفق محليا بدلا من ذلك".

وبحسب الصحيفة، فإن الإشارات المثيرة للقلق بالنسبة لأوكرانيا، فوز الحزب السياسي "سمير" في الانتخابات التي جرت في سلوفاكيا، والذي وعد زعيمه روبرت فيكو بوقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والاقتصار على الدعم الإنساني.

كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
أمس, 18:45 GMT
وأشارت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية إلى ببيانات الاستطلاع التي أجريت في أغسطس، والتي تفيد بأن عدد الأوروبيين المعارضين لمساعدة أوكرانيا ارتفع إلى 34 بالمائة.
فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، المعارض للدعم العسكري لكييف، بالانتخابات البرلمانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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