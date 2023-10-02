https://sputnikarabic.ae/20231002/فيديو-متداول-لحريق-هائل-إثر-انفجار-عنيف-هز-مدينة-أكسفورد-البريطانية-1081608311.html
فيديو متداول لحريق هائل إثر انفجار عنيف هز مدينة أكسفورد البريطانية - عاجل
فيديو متداول لحريق هائل إثر انفجار عنيف هز مدينة أكسفورد البريطانية - عاجل
وقع انفجار هائل في مدينة أكسفورد البريطانية، مساء اليوم الاثنين، مخلفا كرة نار هائلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T20:55+0000
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ورصد مقطع فيديو متداول لقطات لكرة نار في سماء المدينة، وقالت الشرطة البريطانية إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز بالمنطقة، مشيرة إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن، فيما تعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث وتتعامل مع الحريق.وجاء في بيان الشرطة: "ضباطنا موجودون حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير".وأضاف البيان: "يعتقد أن البرق ضرب حاويات الغاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".كما تم استدعاء خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفوردشاير إلى موقع الحادث، ولا تزال عمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة، وقال متحدث باسم الخدمة إنه لن يكون هناك أي تحديثات أخرى هذا المساء.يأتي ذلك مع تساقط الأمطار طوال المساء مصحوبة بضربات البرق، إذ أصدر مكتب الأرصاد الجوية، في وقت سابق مساء اليوم، تحذيرًا باللون الأصفر من العواصف الرعدية في أكسفورد.
https://sputnikarabic.ae/20220219/لا-تسافر-إشعار-تصدره-شبكات-السكك-الحديدية-البريطانية-بسبب-العاصفة-يونيس-1058858338.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
فيديو متداول لحريق هائل إثر انفجار عنيف هز مدينة أكسفورد البريطانية - عاجل
20:55 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 21:16 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
وقع انفجار هائل في مدينة أكسفورد البريطانية، مساء اليوم الاثنين، مخلفا كرة نار هائلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
ورصد مقطع فيديو متداول لقطات لكرة نار في سماء المدينة، وقالت الشرطة البريطانية إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز بالمنطقة، مشيرة إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن، فيما تعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث وتتعامل مع الحريق.
وجاء في بيان الشرطة: "ضباطنا موجودون حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير".
وأضاف البيان: "يعتقد أن البرق ضرب حاويات الغاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".
19 فبراير 2022, 12:26 GMT
كما تم استدعاء خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفوردشاير إلى موقع الحادث، ولا تزال عمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة، وقال متحدث باسم الخدمة إنه لن يكون هناك أي تحديثات أخرى هذا المساء.
يأتي ذلك مع تساقط الأمطار طوال المساء مصحوبة
بضربات البرق، إذ أصدر مكتب الأرصاد الجوية، في وقت سابق مساء اليوم، تحذيرًا باللون الأصفر من العواصف الرعدية في أكسفورد.