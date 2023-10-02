https://sputnikarabic.ae/20231002/كوريا-الشمالية-تصف-وكالة-الطاقة-الذرية-بأنها-بوق-مأجور-من-جانب-أمريكا-1081585124.html

كوريا الشمالية تصف وكالة الطاقة الذرية بأنها "بوق مأجور" من جانب أمريكا

كوريا الشمالية تصف وكالة الطاقة الذرية بأنها "بوق مأجور" من جانب أمريكا

انتقدت وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ‏‏"طبخها"، على حد وصفها، لاستصدار قرار حديث بشأن برنامج... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T09:01+0000

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جاء ذلك ردا على الوثيقة التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضية، والتي تؤكد فيها على ضرورة قيام كوريا الشمالية بتعليق برنامجها للأسلحة النووية، كما تحث بيونغ يانغ على الأخذ في الاعتبار القرارات التسعة، التي أصدرها مجلس الأمن، والتي تدين بشدة تصرفاتها النووية والصاروخية الباليستية.ووصفت الوزارة الكورية الشمالية قرار الوكالة بأنه "مؤامرة" دبرتها أمريكا وحلفاؤها، مشددة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بالسلطة القضائية في كوريا الشمالية، منذ انسحابها من المنظمة، في عام 1994، وأكدت أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل "لا رجعة فيه"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.وأشار متحدث باسم الوزارة الكورية الشمالية إلى أن "مثل هذه المهزلة التي تقوم بها القوى المعادية، هي كشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية، المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية".وبشكل منفصل، اتهم المتحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الشمالية، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بـ"أخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الشمالية" من خلال "نشر قصة كاذبة (في عام 2022)" حول دفع البلاد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة، منذ عام 2017.وقال المتحدث: "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية راغبة في تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقا مأجورا لأمريكا، فمن المستحسن أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، وتابع مشيرا إلى تصريف اليابان الأخير للمياه العادمة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المحطمة، وما تصفه بيونغ يانغ بـ"الانتشار النووي الأمريكي".جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير، من قيام مجلس الشعب الأعلى لكوريا الشمالية (برلمان البلاد) بتعديل الدستور لتعزيز وتوسيع القوة النووية لكوريا الشمالية.وفي الأسبوع الماضي، وصف رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، تشوي ريونغ هاي، في خطاب ألقاه أمام جلسة برلمانية، كوريا الشمالية بأنها "دولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية"، والتي "تطوّر أسلحة نووية عالية لضمان الحق في الوجود والتنمية للبلاد، وردع الحرب والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وبقية العالم".وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الكورية الشمالية هي الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحقوق الشعب ومصالحه، وحماية النظام الاشتراكي ومكتسبات الثورة من التهديدات كافة وضمان السلام والازدهار للبلاد بقدرات عسكرية قوية".من ناحيته، أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن "شكره العميق للمشرعين الذين مارسوا حقهم التاريخي في التصويت بما يعكس الإرادة العامة للشعب الكوري بأكمله، وأضافوا صفحة رائعة لتاريخ دستور البلاد"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230319/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أسوأ-منتهكي-حقوق-الإنسان-في-العالم-واجتماع-الأمم-المتحدة-غير-قانوني-1074907926.html

https://sputnikarabic.ae/20230928/وكالة-كوريا-الشمالية-تطور-أسلحتها-النووية-لضمان-حق-البلاد-في-الوجود-وردع-الحروب-1081471561.html

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