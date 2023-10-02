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الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/مسؤول-روسي-مصانع-الأسلحة-الجديدة-في-أوكرانيا-ستصبح-هدفا-للقوات-الروسية--1081589223.html
مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية
مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن المصانع الجديدة لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا في حال ظهورها، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:58+0000
2023-10-02T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" ردا على طلب للتعليق على تصريح، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إنشاء تحالف دولي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا: "يمكننا القول إن مثل هذه الإجراءات من جانب شركات الأسلحة، وهي جماعات الضغط الرئيسية لاستمرار المرحلة الساخنة من الحرب أمر مفهوم تمامًا. بالنسبة لهم من المربح الإنتاج والبيع في الوقت الحالي".وأضاف: "إذا ظهرت أي نقاط إنتاج أو منشآت على أراضي أوكرانيا، فيمكننا أن نقول بالتأكيد إنها ستكون نفس الأهداف المشروعة لقواتنا المسلحة مثل منشآت الإنتاج العسكري الأخرى، التي يتم تدميرها الآن كل أسبوع تقريبًا أو تتعرض لأضرار جسيمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
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روسيا

مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية

11:58 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن المصانع الجديدة لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا في حال ظهورها، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية، ولن يؤثر بنائها على نتيجة الصراع.
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" ردا على طلب للتعليق على تصريح، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إنشاء تحالف دولي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا: "يمكننا القول إن مثل هذه الإجراءات من جانب شركات الأسلحة، وهي جماعات الضغط الرئيسية لاستمرار المرحلة الساخنة من الحرب أمر مفهوم تمامًا. بالنسبة لهم من المربح الإنتاج والبيع في الوقت الحالي".

وأشار بوشيلين إلى أن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على خط المواجهة وتوازن القوى.

التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر عربات "مموهة" للقوات الأوكرانية... فيديو
10:36 GMT
وأضاف: "إذا ظهرت أي نقاط إنتاج أو منشآت على أراضي أوكرانيا، فيمكننا أن نقول بالتأكيد إنها ستكون نفس الأهداف المشروعة لقواتنا المسلحة مثل منشآت الإنتاج العسكري الأخرى، التي يتم تدميرها الآن كل أسبوع تقريبًا أو تتعرض لأضرار جسيمة".

وتابع: "لذلك، أستطيع أن أقول بكل ثقة هذا لن يؤثر بشكل جذري على توازن القوى على خط المواجهة".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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