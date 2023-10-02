https://sputnikarabic.ae/20231002/مسؤول-روسي-مصانع-الأسلحة-الجديدة-في-أوكرانيا-ستصبح-هدفا-للقوات-الروسية--1081589223.html
مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية
مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن المصانع الجديدة لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا في حال ظهورها، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:58+0000
2023-10-02T11:58+0000
2023-10-02T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" ردا على طلب للتعليق على تصريح، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إنشاء تحالف دولي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا: "يمكننا القول إن مثل هذه الإجراءات من جانب شركات الأسلحة، وهي جماعات الضغط الرئيسية لاستمرار المرحلة الساخنة من الحرب أمر مفهوم تمامًا. بالنسبة لهم من المربح الإنتاج والبيع في الوقت الحالي".وأضاف: "إذا ظهرت أي نقاط إنتاج أو منشآت على أراضي أوكرانيا، فيمكننا أن نقول بالتأكيد إنها ستكون نفس الأهداف المشروعة لقواتنا المسلحة مثل منشآت الإنتاج العسكري الأخرى، التي يتم تدميرها الآن كل أسبوع تقريبًا أو تتعرض لأضرار جسيمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/المدفعية-الروسية-تدمر-عربات-مموهة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081586675.html
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روسيا
مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا ستصبح هدفا للقوات الروسية
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن المصانع الجديدة لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا في حال ظهورها، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية، ولن يؤثر بنائها على نتيجة الصراع.
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" ردا على طلب للتعليق على تصريح، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إنشاء تحالف دولي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا: "يمكننا القول إن مثل هذه الإجراءات من جانب شركات الأسلحة، وهي جماعات الضغط الرئيسية لاستمرار المرحلة الساخنة من الحرب أمر مفهوم تمامًا. بالنسبة لهم من المربح الإنتاج والبيع في الوقت الحالي".
وأشار بوشيلين إلى أن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على خط المواجهة وتوازن القوى.
وأضاف: "إذا ظهرت أي نقاط إنتاج أو منشآت على أراضي أوكرانيا، فيمكننا أن نقول بالتأكيد إنها ستكون نفس الأهداف المشروعة لقواتنا المسلحة مثل منشآت الإنتاج العسكري الأخرى، التي يتم تدميرها الآن كل أسبوع تقريبًا أو تتعرض لأضرار جسيمة".
وتابع: "لذلك، أستطيع أن أقول بكل ثقة هذا لن يؤثر بشكل جذري على توازن القوى على خط المواجهة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.