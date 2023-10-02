https://sputnikarabic.ae/20231002/مشاهد-لتجربة-تكشف-تفوق-الدرع-الروسي-على-نظيره-الأمريكي-فيديو-1081588173.html
مشاهد لتجربة تكشف تفوق الدرع الروسي على نظيره الأمريكي... فيديو
مشاهد لتجربة تكشف تفوق الدرع الروسي على نظيره الأمريكي... فيديو
أجرت "روستيخ" اختبار قوة مقارنة للسترة الروسية المضادة للرصاص من طراز"أوبريغ"، وسترة مضادة للرصاص تابعة للقوات المسلحة الأمريكية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:57+0000
2023-10-02T10:57+0000
2023-10-02T10:57+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقامت شركة "روستيخ" سابقا بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص "أوبريغ" ودعمها بحماية إضافية.وتتميز النسخة المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
مشاهد لتجربة تكشف تفوق الدرع الروسي على نظيره الأمريكي... فيديو
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أجرت "روستيخ" اختبار قوة مقارنة للسترة الروسية المضادة للرصاص من طراز"أوبريغ"، وسترة مضادة للرصاص تابعة للقوات المسلحة الأمريكية.
النموذج الأمريكي أظهر مقاومة أقل، إذ تم اختراقه بسهولة برصاصة عادية من عيار 7.62 من بندقية كلاشينكوف، أما السترة الروسية أوقفت كل الرصاصات، التي أطلقها المختبرون.
وقامت شركة "روستيخ" سابقا بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص "أوبريغ" ودعمها بحماية إضافية.
وزودت الشركة الروسية، السترة بألواح خزفية ومجموعة أدوات مضادة للتشظي، الأمر الذي يزيد من فعاليتها بشكل كبير.
وتتميز النسخة
المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.