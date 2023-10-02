https://sputnikarabic.ae/20231002/مصر-تكشف-عن-مركز-أمحوتب-لدعم-الابتكار-في-مجال-الإلكترونيات-1081582917.html
مصر تكشف عن مركز "أمحوتب" لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات
مصر تكشف عن مركز "أمحوتب" لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات
كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت عن إنشاء مركز جديد في العاصمة الإدارية تحت اسم "أمحوتب"، لاحتضان مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة لدعم الابتكار في... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T07:08+0000
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جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال طلعت، على ما نقل موقع "مصراوي": "نعمل الآن على تنمية مجال عالي القيمة وهو التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة التي تتواجد داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها".ولفت إلى أنه "تم إنشاء مركز "أمحوتب"، بالعاصمة الإدارية والذي يحتوي على مجموعة عالية لتدعيم الشركات المصرية العاملة على توسيع أعمالها في مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة".وبحسب الوزير المصري يضم المركز 24 شركة متخصصة منهم 9 شركات عالمية "لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات"، مشيرا إلى أن المركز الجديد "لا يقتصر على التصميم فقط، وإنما أيضًا التصنيع".وأوضح طلعت أنه "تم جذب 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول، وليس تجمعيها".ومضى بقوله: "لسنوات طويلة اعتدنا على التجميع التي لا تزيد قيمته المضافة عن 10 أو 15%، عكس التصنيع".وكشف أنه "تم الاتفاق مع الشركات على 40% شرطًا للتوقيع، وسيزيد تدريجيًا، و3 شركات بدأت، والرابعة هي سامسونج بتأسيس المصنع".يشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، يستهدف عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدأت في 2014.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تكشف عن مركز "أمحوتب" لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات
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كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت عن إنشاء مركز جديد في العاصمة الإدارية تحت اسم "أمحوتب"، لاحتضان مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي
.
وقال طلعت، على ما نقل موقع
"مصراوي": "نعمل الآن على تنمية مجال عالي القيمة وهو التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة التي تتواجد داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها".
ولفت إلى أنه "تم إنشاء مركز "أمحوتب"، بالعاصمة الإدارية والذي يحتوي على مجموعة عالية لتدعيم الشركات المصرية العاملة على توسيع أعمالها في مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة".
وبحسب الوزير المصري يضم المركز 24 شركة متخصصة منهم 9 شركات عالمية "لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات"، مشيرا إلى أن المركز الجديد "لا يقتصر على التصميم فقط، وإنما أيضًا التصنيع".
وأوضح طلعت أنه "تم جذب 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول
، وليس تجمعيها".
ومضى بقوله: "لسنوات طويلة اعتدنا على التجميع التي لا تزيد قيمته المضافة عن 10 أو 15%، عكس التصنيع".
وكشف أنه "تم الاتفاق مع الشركات على 40% شرطًا للتوقيع، وسيزيد تدريجيًا، و3 شركات بدأت، والرابعة هي سامسونج بتأسيس المصنع".
يشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، يستهدف عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدأت في 2014.