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https://sputnikarabic.ae/20231002/مصر-25-شخصا-حصيلة-أولية-للمصابين-في-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-فيديو-1081582154.html
مصر.. 25 شخصا حصيلة أولية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
مصر.. 25 شخصا حصيلة أولية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
أسفر الحريق الضخم الذي شب بمديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي مصر، فجر اليوم الإثنين عن إصابة 25 شخصا. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T06:01+0000
2023-10-02T06:01+0000
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وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات، وفق إعلام محلي.وأعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية.وكانت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مبنى مديرية الأمن وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.ودفعت القوات المسلحة المصرية بطائرتين وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: "رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية".وأضافت أنها دفعت "بـ 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدة "توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".والتهمت النيران معظم محتويات طوابق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.
مصر
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر.. 25 شخصا حصيلة أولية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو

06:01 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Amr Nabilسيارة إسعاف مصر
سيارة إسعاف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أسفر الحريق الضخم الذي شب بمديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي مصر، فجر اليوم الإثنين عن إصابة 25 شخصا.
وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات، وفق إعلام محلي.
وأعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية.
وكانت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مبنى مديرية الأمن وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.
ودفعت القوات المسلحة المصرية بطائرتين وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: "رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية".
وأضافت أنها دفعت "بـ 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدة "توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".
والتهمت النيران معظم محتويات طوابق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.
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