مصر.. 25 شخصا حصيلة أولية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو
© AP Photo / Amr Nabilسيارة إسعاف مصر
© AP Photo / Amr Nabil
أسفر الحريق الضخم الذي شب بمديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي مصر، فجر اليوم الإثنين عن إصابة 25 شخصا.
وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات، وفق إعلام محلي.
وأعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية.
وكانت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مبنى مديرية الأمن وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.
﴿ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾#مديرية_أمن_الاسماعيلية pic.twitter.com/SMRw6pa3C7— REHAM MANSUR (@rehammansor1) October 2, 2023
ودفعت القوات المسلحة المصرية بطائرتين وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: "رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية".
#الاسماعيليه— إياد القيصر (@oqKhfWSxdiAB4p7) October 2, 2023
حريق مديرية أمن الإسماعيلية pic.twitter.com/APHykDNjc3
وأضافت أنها دفعت "بـ 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدة "توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".
الصحة: رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية.— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 2, 2023
الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. pic.twitter.com/pn7aJAFyuI
والتهمت النيران معظم محتويات طوابق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.