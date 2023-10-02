https://sputnikarabic.ae/20231002/نقيبة-الإعلام-اللبناني-افتتاح-إذاعة-سبوتنيك-في-بيروت-يعطيها-أذنا-جديدة-في-المنطقة-المشرقية-1081584159.html
نقيبة الإعلام اللبناني: افتتاح إذاعة "سبوتنيك" في بيروت يعطيها أذنا جديدة في المنطقة المشرقية
نقيبة الإعلام اللبناني: افتتاح إذاعة "سبوتنيك" في بيروت يعطيها أذنا جديدة في المنطقة المشرقية
هنأت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور بانطلاقة مكتب سبوتنيك في بيروت. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:43+0000
2023-10-02T08:43+0000
2023-10-02T08:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
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وأشارت جبور إلى أن افتتاح إذاعة دولية بهذا الحجم في بيروت يدل على أن عاصمة لبنان لا تزال رائدة في مجال الإعلام والحريات في التعبير عن الرأي وأنها قادرة على استقبال كل موجات البث وتلقي المواطنين الأخبار من جهات مختلفة لتكوين رأي عام حروأشارت جبور في مداخلة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن بين بيروت وموسكو مصلحة متبادلة في هذا الافتتاح، بحيث أن روسيا تستفيد كونها في منطقة جامعة على خط تلاق بين مناطق جغرافية وحضارات متنوعة بين الشرق والغرب خصوصا في ظل حملة التشويه والتضليل لصورة روسيا من قبل بعض الإعلام الغربي وبث الصورة من جهة واحدة.وأطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6.وتستضيف إذاعة "سبوتنيك" العربية صحفيين عربا معروفين في المنطقة. وسيتضمن جدول البث أيضًا برامج من القاهرة وموسكو تناقش مجموعة واسعة من المواضيع.وبدأت "سبوتنيك" عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231002/سبوتنيك-تأخذ-مكان-بي-بي-سي-في-لبنان-1081540959.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
نقيبة الإعلام اللبناني: افتتاح إذاعة "سبوتنيك" في بيروت يعطيها أذنا جديدة في المنطقة المشرقية
08:43 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
حصري
هنأت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور بانطلاقة مكتب سبوتنيك في بيروت.
وأشارت جبور إلى أن افتتاح إذاعة دولية بهذا الحجم في بيروت يدل على أن عاصمة لبنان لا تزال رائدة في مجال الإعلام والحريات في التعبير عن الرأي وأنها قادرة على استقبال كل موجات البث وتلقي المواطنين الأخبار من جهات مختلفة لتكوين رأي عام حر
وأضافت: "لبنان مستعد للانفتاح على الشرق والغرب وهو مؤمن بأن لروسيا دورا إيجابيا في لبنان اقتصاديا وسياسيا وكل المجالات".
وأشارت جبور في مداخلة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن بين بيروت وموسكو مصلحة متبادلة في هذا الافتتاح، بحيث أن روسيا تستفيد كونها في منطقة جامعة على خط تلاق بين مناطق جغرافية وحضارات متنوعة بين الشرق والغرب خصوصا في ظل حملة التشويه والتضليل لصورة روسيا من قبل بعض الإعلام الغربي وبث الصورة من جهة واحدة.
واختمت جبور بالقول أن هذا الافتتاح يعطي أذنا جديدة لروسيا في المنطقة يكون لها صدى على امتداد المنطقة المشرقية ككل.
وأطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6.
وبالإضافة إلى ذلك، تصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة "سبوتنيك" أيضا إلى أراضي سوريا المجاورة.
وتستضيف إذاعة "سبوتنيك" العربية صحفيين عربا معروفين في المنطقة. وسيتضمن جدول البث أيضًا برامج من القاهرة وموسكو تناقش مجموعة واسعة
من المواضيع.
وبدأت "سبوتنيك" عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.