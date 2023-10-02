https://sputnikarabic.ae/20231002/وزيرة-البيئة-التونسية-تحذر-من-كوارث-قد-تكبد-البلاد-خسائر-بـ138-مليون-دولار-1081590853.html

وزيرة البيئة التونسية تحذر من كوارث قد تكبد البلاد خسائر بـ138 مليون دولار

وزيرة البيئة التونسية تحذر من كوارث قد تكبد البلاد خسائر بـ138 مليون دولار

حذرت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، اليوم الاثنين، من أن الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها تونس، إذا لم تتخذ إجراءات للحد من مخاطر الكوارث تقدر بنحو 138... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T12:33+0000

2023-10-02T12:33+0000

2023-10-02T12:41+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/07/1079846047_0:0:2820:1586_1920x0_80_0_0_363dae3ee98467f90d03d2512d07b0bf.jpg

وصرّحت الوزيرة لإذاعة "موزاييك"، بأنه "من الضروري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تتطلب تمويلات تقدر بأكثر من 550 مليون دينار تونسي".جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح "المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث"، الذي يُعقد في تونس، اليوم وغدا، في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.وناشدت الوزيرة التونسية بضرورة الوعي بخطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على تونس، مشيرة إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث تم إعدادها، منذ عام 2018، وتمت المصادقة عليها من الناحية الفنية، في عام 2021، ومن قبل الحكومة في 16 مايو/ أيار 2023".وأوضحت الشيخاوي أن "هذه الاستراتيجية قائمة على محاور رئيسية، بما في ذلك دمج النظام القائم، منذ التسعينات، واستخدام التكنولوجيا للتنبؤ بالكوارث في تونس".ولفتت الوزيرة التونسية بأن "بلادها تعتبر واحدة من الدول الأكثر هشاشة في التعرض للكوارث بسبب موقعها الجغرافي في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية والأفريقية"، مؤكدة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات في جهود الدولة للحد من الكوارث، وعلى أن التحذير المبكر هو المفتاح لتعزيز المرونة وتعزيز الاستجابة والعمل على السلامة المناخية، بحسب قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230930/تونس-تمدد-نظام-الحصص-لمياه-الشرب-وتمنع-استعمالها-في-الزراعة-مع-استمرار-الجفاف-1081543846.html

https://sputnikarabic.ae/20230104/السجن-3-سنوات-لوزير-البيئة-التونسي-السابق-بقضية-النفايات-الإيطالية-1071920077.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار