https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الثقافة-اللبناني-بري-لم-ينه-الحوار-ونعول-على-الحراك-القطري-1081585359.html

وزير الثقافة اللبناني: بري لم ينه الحوار ونعول على الحراك القطري

وزير الثقافة اللبناني: بري لم ينه الحوار ونعول على الحراك القطري

رأى وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى أن ما يجمع بين الشعبين الروسي واللبناني هي أواصر صداقة لا خلفية لها سوى العلاقة الإنسانية الحميدة المنزهة عن أي... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T08:55+0000

2023-10-02T08:55+0000

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وقال في خلال مداخلة له مع "سبوتنيك"، أن "روسيا لم تقدم للبنان إلا كل خير واحتضنت لبنانيين على مستوى التعليم وصناعة مستقبل لائق لهم كما انها لم تغذّ أي تحريض أو انشقاق بين المكونات في سبيل لبنان متعاف وحرّ".ولفت المرتضى إلى أن لبنان خرج إلى رحاب أن قوة لبنان تكمن في اقتداره وحرية ووعي شعبه لقدرته على صناعة مستقبله.وأضاف المرتضى: "نريد رئيسا حرا يساهم في بناء لبنان الحافظ للتنوع، والحاضن للمقاومة، والحريص على تحرير أرضه وحماية سيادته، لكن يبدو أن هناك من لا يريد لنا تحقيق هذا الهدف المحق بسهولة، وبالتالي كل هذه التعقيدات تحول مرحليا دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية". هذا ورأى المرتضى أن "الأمور بشكلها الراهن لا تسمح بانتخاب رئيس في ظل ارتباط بعض الجهات بالأجندة الغربية الرافضة لمبدأ الحوار، وزرع فكرة أن هذا النموذج اللبناني ميؤوس منه، مما يستوجب البحث عن شكل آخر للبنان".واستطرد: "بالنتيجة سيكون هناك رئيس للجمهورية اللبنانية المحكومة بالتنوع وبالقيم الجامعة بين اللبنانيين".أما عن الموقف الروسي، فأشار المرتضى إلى أن "روسيا لطالما دعمت أي توافق لبناني داخلي، وهي تسعى لعلاقات حيادية مع جميع المكونات اللبنانية".

https://sputnikarabic.ae/20231002/سبوتنيك-تأخذ-مكان-بي-بي-سي-في-لبنان-1081540959.html

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