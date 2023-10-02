https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-التركي-استئناف-عمل-خط-الأنابيب-العراقي-التركي-الأسبوع-الحالي-1081584020.html

وزير الطاقة التركي: استئناف عمل خط الأنابيب العراقي التركي الأسبوع الحالي

وزير الطاقة التركي: استئناف عمل خط الأنابيب العراقي التركي الأسبوع الحالي

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الإثنين، أن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من ‏العراق، أصبح جاهزا لاستئناف تشغيله. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T08:31+0000

2023-10-02T08:31+0000

2023-10-02T08:31+0000

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وتابع في مؤتمر "أديبك"، المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن "خط الأنابيب العراقي التركي سيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية"، وفقا لموقع "كوردستان 24".وأضاف أن "نحو نصف مليون برميل من النفط يتم تصديره يوميا إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي منذ أكثر من 40 عاما، والآن أصبح جاهزا لإعادة تصدير النفط، ونعمل على ذلك خلال هذا الأسبوع".وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس/ أذار الماضي، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.ووقعت بغداد وأربيل، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وذلك في وقت تقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.وتنص المادة 13 من الموازنة الفيدرالية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.

https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-الخسائر-التي-يتكبدها-العراق-نتيجة-توقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا؟-1076884321.html

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