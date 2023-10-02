https://sputnikarabic.ae/20231002/3-دول-من-مجموعة-السبع-الكبار-في-قائمة-أكثر-5-بلاد-تعاني-من-الديون-في-العالم-1081584773.html
3 دول من مجموعة "السبع الكبار" في قائمة أكبر 5 بلاد تعاني من الديون في العالم
3 دول من مجموعة "السبع الكبار" في قائمة أكبر 5 بلاد تعاني من الديون في العالم
تعاني عدد من دول العالم من أزمة الدّيون الأمر الذي يجعل اقتصاداتها وعملاتها في حالة من عدم الاستقرار والشك في قدرتها على الصمود. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:55+0000
2023-10-02T08:55+0000
2023-10-02T09:23+0000
اقتصاد
العالم
الديون
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تستخدم معظم الحكومات الدين العام لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مستقبل البلاد ومن أجل شعبها، وقد أضافت الدول الكثير من الديون، في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة.وهذه قائمة بأكبر 5 دول مديونية في العالم بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي، من المرتبة الخامسة وحتى الأولى، بتصنيف كل دولة على أساس إجمالي ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2022، بحسب ما نشر موقع insidermonkey:5- الولايات المتحدة الأمريكية:بنسبة دين وصل إلى 121,4 في المئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول التي عليها ديون خارجية.4- إيطاليا:في المرتبة الرابعة لأكبر الدول من حيث حجم الدين بنسبة وصلت إلى 144,4 في المئة، على الرغم من تمتعها بفائض في الحساب الجاري، لكن الضرائب في البلاد لا تغطي إجمالي النفقات، في وقت تعود فيها معظم الديون للأجانب.3- فنزويلا:بنسبة وصلت إلى 157,8 في المئة من ناتجها الإجمالي، لعام 2022، حيث شهدت البلاد موجة من التضخم وصلت لـ130.000%، في عام 2018.2- اليونان:بنسبة دين وصلت إلى 177,4 في المئة، وقد اشتهرت بأزمة ديونها التي خرجت عن نطاق سيطرة الحكومة، في عام 2009، خلال فترة الركود المالي العالمي، على الرغم من تعافيها في السنوات الأخيرة.1- اليابان:سجلت اليابان معدل دين وصل إلى 261,3 في المئة، عام 2022، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تزيد فيها نسبة الدّين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي عن 200%، أحد الأسباب وراء ارتفاع عبء الدين في اليابان هو حقيقة أنها موطن لعدد متزايد من كبار السن، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.المثير للاهتمام أن 3 دول من مجموعة دول "السبع الكبار" تتواجد في الإحصائية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تخصص-90-مليون-دولار-لتخفيف-ديون-الدول-الأفريقية-1079497139.html
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اقتصاد, العالم, الديون
3 دول من مجموعة "السبع الكبار" في قائمة أكبر 5 بلاد تعاني من الديون في العالم
08:55 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
تعاني عدد من دول العالم من أزمة الدّيون الأمر الذي يجعل اقتصاداتها وعملاتها في حالة من عدم الاستقرار والشك في قدرتها على الصمود.
تستخدم معظم الحكومات الدين العام لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مستقبل البلاد ومن أجل شعبها، وقد أضافت الدول الكثير من الديون، في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وهذه قائمة بأكبر 5 دول مديونية في العالم بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي، من المرتبة الخامسة وحتى الأولى، بتصنيف كل دولة على أساس إجمالي ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2022، بحسب ما نشر
موقع insidermonkey:
5- الولايات المتحدة الأمريكية:
بنسبة دين وصل إلى 121,4 في المئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول التي عليها ديون خارجية.
في المرتبة الرابعة لأكبر الدول من حيث حجم الدين بنسبة وصلت إلى 144,4 في المئة، على الرغم من تمتعها بفائض في الحساب الجاري، لكن الضرائب في البلاد لا تغطي إجمالي النفقات، في وقت تعود فيها معظم الديون للأجانب.
بنسبة وصلت إلى 157,8 في المئة من ناتجها الإجمالي، لعام 2022، حيث شهدت البلاد موجة من التضخم وصلت لـ130.000%، في عام 2018.
بنسبة دين وصلت إلى 177,4 في المئة، وقد اشتهرت بأزمة ديونها التي خرجت عن نطاق سيطرة الحكومة، في عام 2009، خلال فترة الركود المالي العالمي، على الرغم من تعافيها في السنوات الأخيرة.
سجلت اليابان معدل دين وصل إلى 261,3 في المئة، عام 2022، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تزيد فيها نسبة الدّين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي عن 200%، أحد الأسباب وراء ارتفاع عبء الدين في اليابان هو حقيقة أنها موطن لعدد متزايد من كبار السن، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.
المثير للاهتمام أن 3 دول من مجموعة دول "السبع الكبار" تتواجد في الإحصائية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليابان.