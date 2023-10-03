https://sputnikarabic.ae/20231003/إسرائيل-تمنع-وزراء-أوروبيين-من-زيارة-قرى-فلسطينية-1081632264.html
إسرائيل تمنع وزراء أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية
إسرائيل تمنع وزراء أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية
كشف دبلوماسيان أوروبيان أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، منعت في الآونة الأخيرة، 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T15:08+0000
2023-10-03T15:08+0000
2023-10-03T15:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748772_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20c2f9b0ed68c0f9f83981dbd52abca7.jpg
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الدبلوماسيين، أن وزراء خارجية إيرلندا والنرويغ وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية بالمناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لهذه الجولة.وبحسب الموقع، زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سبب القرار أمني.وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايط، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية".وأضاف أن الرفض جاء تحسبا من أن جولة الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنها أن تسبب تصعيدا وعنفا.وأشار الموقع إلى أن هناك ضغوطا داخلية على حكومة نتنياهو من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق (ج).وكانت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية قد صعدت منذ تشكيلها عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، وتهجير سكان قرى من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو. يشار إلى أن المناطق (ج) تشمل أكثر من 60% من الأراضي التي يمكن عليها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الخارجية-الفلسطينية-الميوعة-الدولية-توفر-غطاء-لارتكاب-المزيد-من-الجرائم-الإسرائيلية--1081586477.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63e111a97a4b23cdd56b14e1ff456456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تمنع وزراء أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية
تابعنا عبر
كشف دبلوماسيان أوروبيان أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، منعت في الآونة الأخيرة، 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية.
ونقل موقع
"واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الدبلوماسيين، أن وزراء خارجية إيرلندا والنرويغ وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية بالمناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لهذه الجولة.
وبحسب الموقع، زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سبب القرار أمني.
وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايط، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية".
وأضاف أن الرفض جاء تحسبا من أن جولة الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنها أن تسبب تصعيدا وعنفا.
وأشار الموقع إلى أن هناك ضغوطا داخلية على حكومة نتنياهو
من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق (ج).
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية قد صعدت منذ تشكيلها عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، وتهجير سكان قرى من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو.
يشار إلى أن المناطق (ج) تشمل أكثر من 60% من الأراضي التي يمكن عليها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية
.