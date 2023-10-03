https://sputnikarabic.ae/20231003/إيران-تؤكد-مجددا-أنها-لا-تسعى-لصنع-أسلحة-نووية-1081625676.html

إيران تؤكد مجددا أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية

إيران تؤكد مجددا أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن "إنجازات الصناعة النووية هي نتيجة لجهود العلماء الإيرانيين الشباب والخبراء والملتزمين". 03.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال إسلامي، خلال طالمؤتمر الدولي 37 للوحدة الإسلامية"، إن "إيران لا تسعى لصنع أسلحة نووية وتسعى دائمًا إلى الطاقة النووية السلمية"، مؤكدا أن "إنجازات إيران في مجال التكنولوجيا النووية تتماشى مع السلام وخدمة الإنسانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أنه "يتم تنفيذ جميع الأنشطة على أساس معايير وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الانتشار النووي "إن بي تي"، وتتم متابعتها بمراقبة مستمرة من الوكالة".وذكر إسلامي أن "العقوبات مفروضة على إيران منذ عدة عقود، وكل يوم يتم ممارسة المزيد من الضغوط على البرنامج النووي"، متابعا: "لقد ذكرت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية في استراتيجيتها للأمن القومي وليس لديها خطط لذلك، ولكن رأينا مرات عديدة أنهم يصرون على افتراءاتهم بضغط كبير".وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قال الشهر الماضي، إن "المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران، على هذا السلاح".وعلّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على تصريحات محمد بن سلمان، في هذا الشأن، ووصفها بـ"الجدية"، لكنه أوضح أنه لا أحد يريد ظهور دولة نووية جديدة.ولفت لافروف إلى أن إيران أكدت مرارا أنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه طالما ظلت إيران دولة غير نووية فلن يتبع جيرانها هذا المسار.

https://sputnikarabic.ae/20230926/وزير-خارجية-إيران-اليابان-قدمت-مقترحا-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1081405134.html

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