https://sputnikarabic.ae/20231003/احتجاجات-ضد-دعم-أوكرانيا-في-برلين-فيديو-1081627658.html

احتجاجات ضد دعم أوكرانيا في برلين... فيديو

احتجاجات ضد دعم أوكرانيا في برلين... فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن عدة آلاف من الأشخاص تجمعوا في العاصمة الألمانية برلين، في يوم الوحدة الألمانية، ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T13:51+0000

2023-10-03T13:51+0000

2023-10-03T13:51+0000

أخبار ألمانيا

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg

وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن المحتجين طالبوا أيضا باستقالة الحكومة وإعادة الانتخابات وإدخال التصويت الشعبي عند اتخاذ القرارات المهمة.ودعا إلى النزول إلى الشوارع ضد مشاركة ألمانيا في الدعم العسكري لأوكرانيا، وكذلك الانضمام إلى عمليات حفظ السلام الأخرى.أعلن عن الاحتجاج، الذي جرى في الساحة أمام كاتدرائية برلين، نشطاء مقربون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني وحركة كويردنكر، التي عارضت في السابق الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، وجمعت المسيرة الاحتجاجية، بحسب تقييم بصري أولي لمراسل "سبوتنيك"، عدة آلاف من الأشخاص.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى. كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-تزويد-برلين-نظام-كييف-بصواريخ-تاوروس-ينقل-الحرب-إلى-ألمانيا-1081569511.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا