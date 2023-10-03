https://sputnikarabic.ae/20231003/التحقيقات-تتواصل-بعد-إنفاق-الحكومة-أموال-حقوق-السحب-الخاصة-للبنان-1081617667.html

التحقيقات تتواصل بعد إنفاق الحكومة أموال حقوق السحب الخاصة للبنان

التحقيقات تتواصل بعد إنفاق الحكومة أموال حقوق السحب الخاصة للبنان

أعلنت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، إحالة ملف حقوق السحب الخاصة للبنان إلى ديوان المحاسبة، وذلك للتدقيق والتحقيق بصرف الحكومة لمبلغ يتعدى... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T10:09+0000

2023-10-03T10:09+0000

2023-10-03T10:09+0000

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وحقوق السحب الخاصة كان قد قررها صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وقام بتوزيع مخصصات حقوق السحب من أجل دعم سيولة الدول الأعضاء، وتم تخصيص مبلغ يقارب مليار ومئة مليون دولار الى لبنان.وبعد أن تم إيداع المبلغ لدى مصرف لبنان، عملت الحكومة على الإستعانة به لتغطية نفقات تتعلق بالقطاعات الحيوية، منها الكهرباء والأدوية والقمح وغيرها.بهذا السياق، قال عضو لجنة "المال والموازنة"، النائب رازي الحاج لـ"سبوتنيك": "هذه الأموال تعطى للدول بعد الأزمات النقدية أو المالية أو الاقتصادية، والهدف منها تعزيز احتياط الدول من العملات الصعبة كي تتمكن من تخفيف التباطؤ بالنمو أو أي انكماش اقتصادي".وأضاف: "هذه الأموال عادة لا تصرف على نفقات جارية، بل تستعمل لإنعاش الاقتصاد إن كان في السياسة النقدية للحفاظ على ثبات نقدي ما، أو في السياسة المالية لإنعاش الاقتصاد، المخالفة الأولى أن الأموال استخدمت بغير الطبيعة المخصصة لهم من صندوق النقد الدولي".واعتبر الحاج أن "أموال السحب الخاصة لم تتضمنها أي موازنة، ولم تذكر هذه الأموال في موازنة 2023، وبالتالي عندما أرسلت هذه الأموال إلى لبنان تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون لعدم المس بهذه الأموال إلا من خلال طريقة واضحة، هذا القانون كان معجل مكرر وسقطت صفة العجلة عنه، وتحول إلى اللجان، وبالتالي في ذلك الوقت تعهد رئيس الحكومة في مجلس النواب بعدم المس بهذه الأموال من دون العودة إلى المجلس".وأشار الحاج إلى أنه "تم الاتفاق على تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة، ليعطي القرار بشأنه، وسيتابع إلى النهاية، لأنه إذا لم نستطع التأسيس لعملية شفافة ولموضوع الصرف وقطع الحساب لمعرفة النفقات وللتأسيس لموازنة إصلاحية، فسنبقى بنفس الأزمة المالية التي نتخبط فيها".وأشار إلى أنه "كان لدينا أخطار متعددة منها تداخل السياسة المالية بالسياسة النقدية، نجحنا من فصلها من خلال عملنا الدؤوب بالتكتل ومن خلال الضغط".وأردف: "عند انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، استلم النائب الأول للحاكم وأخذ قرارا بوقف تمويل الدولة من الاحتياط الإلزامي، وبالتالي، اليوم فصلنا السياسة النقدية عن السياسة المالية، وهو يستطيع التحكم في السياسة النقدية حتى الساعة، من خلال أدوات نقدية بحته تتعلق بكمية الأموال الموجودة والسيطرة على الكتلة النقدية الموجودة بالليرة اللبنانية، وإمكانية تأمين بعض الدولارات للحكومة من خلال شرائها بطريقة مرنة من السوق".وكان قد تقدم 11 نائبًا من قوى "التغيير" في البرلمان اللبناني، في وقت سابق، بطلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، من أجل الحصول على بيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاص لجهة قيمتها ولأي غاية أنفقت وبموجب أي قرار حكومي وتاريخه، وببيان رصيد الأموال من حقوق السحب.

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