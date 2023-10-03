https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-نحو-البحر-1081613070.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صواريخ نفذ من قطاع غزة نحو البحر
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صواريخ نفذ من قطاع غزة نحو البحر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تفعيل الإنذار في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ نحو البحر". 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:26+0000
2023-10-03T07:26+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر"، مؤكدا أن "الصواريخ لم تخترق أراضي دولة إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن حركة "حماس" انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها.وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13، بأن "حركة "حماس" نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت أخيرا لحركة "حماس" وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي".بدورها، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف الشهر الجاري ولعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد "يوم الغفران".
https://sputnikarabic.ae/20230925/مع-استمرار-مسيرات-العودة-إسرائيل-تنفذ-غارات-جوية-في-غزة-1081397392.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صواريخ نفذ من قطاع غزة نحو البحر
07:26 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تفعيل الإنذار في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ نحو البحر".
وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر"، مؤكدا أن "الصواريخ لم تخترق أراضي دولة إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن حركة "حماس" انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها
.
وأفادت القناة
الإسرائيلية الـ13، بأن "حركة "حماس" نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت أخيرا لحركة "حماس" وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي".
بدورها، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية
، منذ منتصف الشهر الجاري ولعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد "يوم الغفران
".