https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-نحو-البحر-1081613070.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صواريخ نفذ من قطاع غزة نحو البحر

الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صواريخ نفذ من قطاع غزة نحو البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تفعيل الإنذار في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ نحو البحر". 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T07:26+0000

2023-10-03T07:26+0000

2023-10-03T07:27+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076876897_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_c944cf4d88da01c65d195a08bbe5b635.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر"، مؤكدا أن "الصواريخ لم تخترق أراضي دولة إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن حركة "حماس" انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها.وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13، بأن "حركة "حماس" نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت أخيرا لحركة "حماس" وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي".بدورها، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف الشهر الجاري ولعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد "يوم الغفران".

https://sputnikarabic.ae/20230925/مع-استمرار-مسيرات-العودة-إسرائيل-تنفذ-غارات-جوية-في-غزة-1081397392.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم