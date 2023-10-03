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https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-التركي-يدمر-16-هدفا-لمسلحين-أكراد-شمالي-العراق-1081638565.html
الجيش التركي يدمر 16 هدفا لمسلحين أكراد شمالي العراق
الجيش التركي يدمر 16 هدفا لمسلحين أكراد شمالي العراق
شَّن الجيش التركي، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T20:07+0000
2023-10-03T20:07+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش التركي قام بضربات جوية على أكثر من 16 هدفا لمسلحين أكراد، ضمن سياق عمليات مكثفة تشنها تركيا ردا على هجوم أمام مبان حكومية في العاصمة، أنقرة، تبنَّاه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".وأكدت الوكالة أن الجيش التركي حيَّد مجموعة من المسلحين الأكراد، لم يذكر عددهم، ودمَّر 16 هدفا لهم شمالي العراق، مضيفة أن تلك الأهداف تشمل مخابي وكهوف ومستودعات يسخدمها المسلحون الأكراد.واتخذ الجيش التركي إجراءات معينة لضمان عدم تعرض المدنيين والمواقع الأثرية للأذى شمالي العراق.وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، بعد ساعات من تبني حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قواتها دمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية استهدفت معاقله شمالي العراق"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة الإرهاب من أجل أمن وسلامة البلاد.وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد الماضي، حيث أفاد الحزب بأن "فريقا تابعًا للواء الخالدين نفذ عملا فدائيًا ضد وزارة الداخلية التركية"، على حد وصفه.ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له داخل البرلمان، أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الداخلية-التركية-تكشف-عن-هوية-منفذ-الهجوم-على-مديرية-الأمن-في-أنقرة-1081588303.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان

الجيش التركي يدمر 16 هدفا لمسلحين أكراد شمالي العراق

20:07 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من "قسد" شرقي سوريا
مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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شَّن الجيش التركي، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش التركي قام بضربات جوية على أكثر من 16 هدفا لمسلحين أكراد، ضمن سياق عمليات مكثفة تشنها تركيا ردا على هجوم أمام مبان حكومية في العاصمة، أنقرة، تبنَّاه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".
وأكدت الوكالة أن الجيش التركي حيَّد مجموعة من المسلحين الأكراد، لم يذكر عددهم، ودمَّر 16 هدفا لهم شمالي العراق، مضيفة أن تلك الأهداف تشمل مخابي وكهوف ومستودعات يسخدمها المسلحون الأكراد.
واتخذ الجيش التركي إجراءات معينة لضمان عدم تعرض المدنيين والمواقع الأثرية للأذى شمالي العراق.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
الداخلية التركية تكشف عن هوية منفذ الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة
أمس, 11:02 GMT
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، بعد ساعات من تبني حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قواتها دمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية استهدفت معاقله شمالي العراق"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة الإرهاب من أجل أمن وسلامة البلاد.
وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد الماضي، حيث أفاد الحزب بأن "فريقا تابعًا للواء الخالدين نفذ عملا فدائيًا ضد وزارة الداخلية التركية"، على حد وصفه.
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له داخل البرلمان، أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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