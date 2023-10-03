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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1081620090.html
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لجثث مسلحين أوكرانيين حيدتهم القوات الروسية، بعد هجومها على معقلهم في اتجاه منطقة سيفرسكي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:32+0000
2023-10-03T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع إنه "قد تم تحييد ستة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار في منطقة أوبورنيك".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تدور على هذا الاتجاه، العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".
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العالم, رصد عسكري, روسيا
العالم, رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو

11:32 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لجثث مسلحين أوكرانيين حيدتهم القوات الروسية، بعد هجومها على معقلهم في اتجاه منطقة سيفرسكي.
وقالت وزارة الدفاع إنه "قد تم تحييد ستة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار في منطقة أوبورنيك".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تدور على هذا الاتجاه، العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT
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