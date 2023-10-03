https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1081620090.html
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لجثث مسلحين أوكرانيين حيدتهم القوات الروسية، بعد هجومها على معقلهم في اتجاه منطقة سيفرسكي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:32+0000
2023-10-03T11:32+0000
2023-10-03T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع إنه "قد تم تحييد ستة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار في منطقة أوبورنيك".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تدور على هذا الاتجاه، العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لجثث مسلحين أوكرانيين حيدتهم القوات الروسية، بعد هجومها على معقلهم في اتجاه منطقة سيفرسكي.
وقالت وزارة الدفاع إنه "قد تم تحييد ستة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في نقاط إطلاق النار في منطقة أوبورنيك".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية
: "تدور على هذا الاتجاه، العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".