https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يدمر-منشأة-أوكرانية-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الصلب--1081625937.html
الجيش الروسي يدمر منشأة أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب
الجيش الروسي يدمر منشأة أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T12:45+0000
2023-10-03T12:45+0000
2023-10-03T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير ورش عمل تابعة لمؤسسة إنتاج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات، في منطقة مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة اللواء الميكانيكي "41" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو خلال النهار نحو 285 جنديا أوكرانيا، و7 سيارات.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 65 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي "بيك آب"، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "دي-20" ومدافع هاوتزر "دي-30".وبلغت الخسائر على هذا الاتجاه نحو 60 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-ورش-إصلاح-مدرعات-أوكرانية-في-خاركوف---عاجل-1081626238.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر منشأة أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب
12:45 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير ورش عمل تابعة لمؤسسة إنتاج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات، في منطقة مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة اللواء الميكانيكي "41" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو خلال النهار نحو 285 جنديا أوكرانيا، و7 سيارات.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة والضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "المركز"، ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق تورسكوي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 65 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي "بيك آب"، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "دي-20" ومدافع هاوتزر "دي-30".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاغورويكوفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت الخسائر على هذا الاتجاه نحو 60 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".