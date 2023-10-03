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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يفكك-الذخائر-العنقودية-باستخدام-الروبوتات-فيديو--1081613232.html
الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو
الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام خبراء المتفجرات الروس، بإزالة الذخائر العنقودية بمساعدة الروبوتات الخاصة، فيما تواصل القوات الأوكرانية قصف... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:28+0000
2023-10-03T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وفي وقت سابق نشرت وكالة "سبوتنيك"، تقريرا يوضح أن الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين.وتضرب الذخائر العنقودية، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو

07:28 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:29 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) "أوران -6" للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) أوران -6 للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام خبراء المتفجرات الروس، بإزالة الذخائر العنقودية بمساعدة الروبوتات الخاصة، فيما تواصل القوات الأوكرانية قصف المناطق المأهولة بالسكان بالذخائر العنقودية القاتلة، وذلك بالقرب من خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي وقت سابق نشرت وكالة "سبوتنيك"، تقريرا يوضح أن الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين.
وتضرب الذخائر العنقودية، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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