https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يفكك-الذخائر-العنقودية-باستخدام-الروبوتات-فيديو--1081613232.html
الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو
الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام خبراء المتفجرات الروس، بإزالة الذخائر العنقودية بمساعدة الروبوتات الخاصة، فيما تواصل القوات الأوكرانية قصف... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:28+0000
2023-10-03T07:28+0000
2023-10-03T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وفي وقت سابق نشرت وكالة "سبوتنيك"، تقريرا يوضح أن الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين.وتضرب الذخائر العنقودية، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
الجيش الروسي يفكك الذخائر العنقودية "باستخدام الروبوتات"... فيديو
07:28 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:29 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام خبراء المتفجرات الروس، بإزالة الذخائر العنقودية بمساعدة الروبوتات الخاصة، فيما تواصل القوات الأوكرانية قصف المناطق المأهولة بالسكان بالذخائر العنقودية القاتلة، وذلك بالقرب من خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي وقت سابق نشرت وكالة "سبوتنيك"، تقريرا يوضح أن الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين.
وتضرب الذخائر العنقودية
، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.