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الدفاع الروسية: العثور على ذخائر غير منفجرة على طريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الدفاع الروسية: العثور على ذخائر غير منفجرة على طريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف ذخائر غير منفجرة على طريق مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أثناء تناوبهم في محطة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T14:25+0000
2023-10-03T14:25+0000
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال تفتيش الطريق في منطقة المعبر، رصد العسكريون الروس ذخائر غير منفجرة مصنوعة في الخارج تركت نتيجة القصف المنهجي الجديد من الجانب الأوكراني في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان: "على الرغم من ذلك، فإن العسكريين الروس يضمنون المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة".تقع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة واحد غيغاوات لكل منها.منذ مارس/ آذار من العام الماضي، كانت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، وأكّدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يدمر-منشأة-أوكرانية-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الصلب--1081625937.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

الدفاع الروسية: العثور على ذخائر غير منفجرة على طريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

14:25 GMT 03.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف ذخائر غير منفجرة على طريق مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أثناء تناوبهم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال تفتيش الطريق في منطقة المعبر، رصد العسكريون الروس ذخائر غير منفجرة مصنوعة في الخارج تركت نتيجة القصف المنهجي الجديد من الجانب الأوكراني في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف البيان: "على الرغم من ذلك، فإن العسكريين الروس يضمنون المرور الآمن لمراقبي المهمة وإيصالهم إلى المحطة".
راجمة القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
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الجيش الروسي يدمر منشأة أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب
12:45 GMT
تقع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة واحد غيغاوات لكل منها.
منذ مارس/ آذار من العام الماضي، كانت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، وأكّدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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