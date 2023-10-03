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القوات الأوكرانية تقصف قرية بمقاطعة بريانسك الروسية بالذخائر العنقودية ولا أنباء عن إصابات
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الأوكرانية-تقصف-قرية-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-بالذخائر-العنقودية-ولا-أنباء-عن-إصابات-1081610441.html
القوات الأوكرانية تقصف قرية بمقاطعة بريانسك الروسية بالذخائر العنقودية ولا أنباء عن إصابات
القوات الأوكرانية تقصف قرية بمقاطعة بريانسك الروسية بالذخائر العنقودية ولا أنباء عن إصابات
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض قرية كليموفو في المقاطعة للقصف بقذائف عنقودية أطلقت من الجانب الأوكراني، وبحسب... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T04:16+0000
2023-10-03T04:20+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الحاكم عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء: "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية قرية كليموفو في المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لا يوجد ضحايا".وأضاف أن القصف ألحق أضرار جزئية بعدد من الأبنية السكنية.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-توقف-تقدم-7-مجموعات-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-يوجنو-دونيتسك-1081610228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف قرية بمقاطعة بريانسك الروسية بالذخائر العنقودية ولا أنباء عن إصابات

04:16 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 04:20 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ باليستي س"ينيفا" من الغواصة النووية الاستراتيجية "بريانسك" في مياه بحر بارنتس، روسيا
إطلاق صاروخ باليستي سينيفا من الغواصة النووية الاستراتيجية بريانسك في مياه بحر بارنتس، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض قرية كليموفو في المقاطعة للقصف بقذائف عنقودية أطلقت من الجانب الأوكراني، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الحاكم عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء: "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية قرية كليموفو في المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية لا يوجد ضحايا".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توقف تقدم 7 مجموعات للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنو دونيتسك
03:20 GMT
وأضاف أن القصف ألحق أضرار جزئية بعدد من الأبنية السكنية.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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