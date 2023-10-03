https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-على-اتجاه-بيلوغوروفكا-1081634865.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا
عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير معقلا للقوات الأوكرانية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه بيلوغوروفكا. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T16:33+0000
2023-10-03T16:33+0000
2023-10-03T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد ترصد عمل وحدات الاستطلاع الروسية على تحديد مواقع العدو بصريًا.وتظهر المشاهد أنه وبعد التأكد من الإحداثيات من قبل مشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الهدف المحدد من قبل مدفعية القوات الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير معقلا للقوات الأوكرانية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه بيلوغوروفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد ترصد عمل وحدات الاستطلاع الروسية على تحديد مواقع العدو بصريًا.
وتظهر المشاهد أنه وبعد التأكد من الإحداثيات من قبل مشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الهدف المحدد من قبل مدفعية القوات الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.