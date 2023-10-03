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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-على-اتجاه-بيلوغوروفكا-1081634865.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا
عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير معقلا للقوات الأوكرانية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه بيلوغوروفكا. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T16:33+0000
2023-10-03T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد ترصد عمل وحدات الاستطلاع الروسية على تحديد مواقع العدو بصريًا.وتظهر المشاهد أنه وبعد التأكد من الإحداثيات من قبل مشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الهدف المحدد من قبل مدفعية القوات الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على اتجاه بيلوغوروفكا

16:33 GMT 03.10.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Libkos
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير معقلا للقوات الأوكرانية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه بيلوغوروفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد ترصد عمل وحدات الاستطلاع الروسية على تحديد مواقع العدو بصريًا.
وتظهر المشاهد أنه وبعد التأكد من الإحداثيات من قبل مشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الهدف المحدد من قبل مدفعية القوات الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشأة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات في منطقة بافلوغراد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:43 GMT
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