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القوات الروسية تدمر ورشا لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركوف
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-تدمر-ورش-إصلاح-مدرعات-أوكرانية-في-خاركوف---عاجل-1081626238.html
القوات الروسية تدمر ورشا لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركوف
القوات الروسية تدمر ورشا لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T12:53+0000
2023-10-03T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".وتابع: "في مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 58 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يدمر-منشأة-أوكرانية-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الصلب--1081625937.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر ورشا لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركوف

12:53 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر ورشا لإصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "في مدينة خاركوف، على أرض مصنع الدبابات تم تدمير ورشات صيانة وتأهيل المركبات المدرعة للجيش الأوكراني".

وأضاف بيان الدفاع: "في منطقة بورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفة منصة لمنظومة الدفاع الجوي (بوك)".

وتابع: "في مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب بيان الدفاع: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخيين من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان: "تم تدمير 58 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
راجمة القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر منشأة أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب
12:45 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT
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