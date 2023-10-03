https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-الروسية-توقف-تقدم-7-مجموعات-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-يوجنو-دونيتسك-1081610228.html
القوات الروسية توقف تقدم 7 مجموعات للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنو دونيتسك
القوات الروسية توقف تقدم 7 مجموعات للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنو دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" (الشرق)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أوقف تقدم 7 مجموعات من المشاة التابعة للقوات الأوكرانية في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T03:20+0000
2023-10-03T03:20+0000
2023-10-03T03:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "وحدات من مجموعة قوات فوستوك في اتجاه يوجنو دونيتسك، بدعم من نيران المدفعية، أوقفت العمليات الهجومية لسبع مجموعات من مشاة العدو في اتجاه بريوتنوي وواحدة في اتجاه نوفوميخيلوفكا".كما قصفت المدفعية نقطة الانتشار المؤقتة للواء الدفاع الأرضي 128 في منطقة ستارومايورسكي، ومستودع ذخيرة وشاحنة صغيرة مع مسلحين من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوميخيلوفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231002/مسؤول-روسي-مصانع-الأسلحة-الجديدة-في-أوكرانيا-ستصبح-هدفا-للقوات-الروسية--1081589223.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية توقف تقدم 7 مجموعات للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنو دونيتسك
03:20 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" (الشرق)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أوقف تقدم 7 مجموعات من المشاة التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه يوجنو دونيتسك.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك
": "وحدات من مجموعة قوات فوستوك في اتجاه يوجنو دونيتسك، بدعم من نيران المدفعية، أوقفت العمليات الهجومية لسبع مجموعات من مشاة العدو في اتجاه بريوتنوي وواحدة في اتجاه نوفوميخيلوفكا".
كما قصفت المدفعية نقطة الانتشار المؤقتة للواء الدفاع الأرضي 128 في منطقة ستارومايورسكي، ومستودع ذخيرة وشاحنة صغيرة مع مسلحين من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوميخيلوفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.