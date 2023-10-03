https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تدعو-زيلينسكي-إلى-خلع-زيه-الكاكي-1081618515.html
القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
صرّحت صحيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية، دعت فلاديمير زيلينسكي، لتغيير زيه الكاكي إلى البدلة الرسمية والتعامل مع المشاكل في فريقه، الذي يتورط أعضاؤه في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T10:45+0000
2023-10-03T10:45+0000
2023-10-03T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت الصحيفة عن وزير البنية التحتية السابق في أوكرانيا، فلاديمير أوميليان، وهو الآن نقيب في القوات المسلحة الأوكرانية: "نحن غاضبون لأن بعض قادتنا يختارون الغش والسرقة بينما نموت في ساحة المعركة".وتشير صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الجيش الأوكراني سئم الفساد في بلاده. وبحسب أوميليان، فإن هناك المزيد من الأرواح يمكن أن تفقد بسبب السرقة.وفي وقت سابق، قالت صحيفة بريطانية، إن "زيلينسكي نفسه، كما يقولون، "أخطأ" عندما قال في مؤتمر في كييف: هذا ليس فيلما يستمر لمدة ساعة ونصف، السؤال الذي يطرح نفسه، في مصلحة من كان "الهجوم المضاد" المنظم من دون فرصة واحدة للنجاح؟".وأضافت: "لقد نظمت الحكومة الأوكرانية عرضا دمويا لتبرير مليارات الدولارات، التي خصصت لها من ميزانيات الدول الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230921/صحفي-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ألغت-الهجوم-بالفعل-بعد-أسابيع-من-الخسائر-الفادحة-1081267919.html
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روسيا, العالم
القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
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صرّحت صحيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية، دعت فلاديمير زيلينسكي، لتغيير زيه الكاكي إلى البدلة الرسمية والتعامل مع المشاكل في فريقه، الذي يتورط أعضاؤه في السرقة.
ونقلت الصحيفة عن وزير البنية التحتية السابق في أوكرانيا، فلاديمير أوميليان، وهو الآن نقيب في القوات المسلحة الأوكرانية: "نحن غاضبون لأن بعض قادتنا يختارون الغش والسرقة بينما نموت في ساحة المعركة".
وأضاف: "نعتقد أن زيلينسكي يجب أن يستبدل تمويهه ليرتدي ربطة عنق وبدلة وأن يقيّم ما يحدث حوله مع فريقه".
وتشير صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الجيش الأوكراني سئم الفساد في بلاده. وبحسب أوميليان، فإن هناك المزيد من الأرواح يمكن أن تفقد بسبب السرقة.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة بريطانية، إن "زيلينسكي نفسه، كما يقولون، "أخطأ" عندما قال في مؤتمر في كييف: هذا ليس فيلما يستمر لمدة ساعة ونصف، السؤال الذي يطرح نفسه، في مصلحة من كان "الهجوم المضاد" المنظم من دون فرصة واحدة للنجاح؟".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية لم يكن عملية عسكرية، بل محاكاة تم تنفيذها باستخدام جنود أحياء، ولصالح أي شخص غير العسكريين والمدنيين العاديين".
وأضافت: "لقد نظمت الحكومة الأوكرانية عرضا دمويا لتبرير مليارات الدولارات، التي خصصت لها من ميزانيات الدول الغربية".