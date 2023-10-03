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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تدعو-زيلينسكي-إلى-خلع-زيه-الكاكي-1081618515.html
القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
صرّحت صحيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية، دعت فلاديمير زيلينسكي، لتغيير زيه الكاكي إلى البدلة الرسمية والتعامل مع المشاكل في فريقه، الذي يتورط أعضاؤه في... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T10:45+0000
2023-10-03T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت الصحيفة عن وزير البنية التحتية السابق في أوكرانيا، فلاديمير أوميليان، وهو الآن نقيب في القوات المسلحة الأوكرانية: "نحن غاضبون لأن بعض قادتنا يختارون الغش والسرقة بينما نموت في ساحة المعركة".وتشير صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الجيش الأوكراني سئم الفساد في بلاده. وبحسب أوميليان، فإن هناك المزيد من الأرواح يمكن أن تفقد بسبب السرقة.وفي وقت سابق، قالت صحيفة بريطانية، إن "زيلينسكي نفسه، كما يقولون، "أخطأ" عندما قال في مؤتمر في كييف: هذا ليس فيلما يستمر لمدة ساعة ونصف، السؤال الذي يطرح نفسه، في مصلحة من كان "الهجوم المضاد" المنظم من دون فرصة واحدة للنجاح؟".وأضافت: "لقد نظمت الحكومة الأوكرانية عرضا دمويا لتبرير مليارات الدولارات، التي خصصت لها من ميزانيات الدول الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230921/صحفي-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ألغت-الهجوم-بالفعل-بعد-أسابيع-من-الخسائر-الفادحة-1081267919.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي

10:45 GMT 03.10.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرّحت صحيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية، دعت فلاديمير زيلينسكي، لتغيير زيه الكاكي إلى البدلة الرسمية والتعامل مع المشاكل في فريقه، الذي يتورط أعضاؤه في السرقة.
ونقلت الصحيفة عن وزير البنية التحتية السابق في أوكرانيا، فلاديمير أوميليان، وهو الآن نقيب في القوات المسلحة الأوكرانية: "نحن غاضبون لأن بعض قادتنا يختارون الغش والسرقة بينما نموت في ساحة المعركة".

وأضاف: "نعتقد أن زيلينسكي يجب أن يستبدل تمويهه ليرتدي ربطة عنق وبدلة وأن يقيّم ما يحدث حوله مع فريقه".

وتشير صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن الجيش الأوكراني سئم الفساد في بلاده. وبحسب أوميليان، فإن هناك المزيد من الأرواح يمكن أن تفقد بسبب السرقة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
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صحفي أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ألغت الهجوم بالفعل بعد أسابيع من الخسائر الفادحة
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وفي وقت سابق، قالت صحيفة بريطانية، إن "زيلينسكي نفسه، كما يقولون، "أخطأ" عندما قال في مؤتمر في كييف: هذا ليس فيلما يستمر لمدة ساعة ونصف، السؤال الذي يطرح نفسه، في مصلحة من كان "الهجوم المضاد" المنظم من دون فرصة واحدة للنجاح؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية لم يكن عملية عسكرية، بل محاكاة تم تنفيذها باستخدام جنود أحياء، ولصالح أي شخص غير العسكريين والمدنيين العاديين".

وأضافت: "لقد نظمت الحكومة الأوكرانية عرضا دمويا لتبرير مليارات الدولارات، التي خصصت لها من ميزانيات الدول الغربية".
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