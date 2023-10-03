https://sputnikarabic.ae/20231003/برلماني-عراقي-يوضح-حقيقة-عودة-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا-خلال-أيام-1081634271.html

برلماني عراقي يوضح حقيقة عودة تصدير نفط كردستان عبر تركيا خلال أيام

برلماني عراقي يوضح حقيقة عودة تصدير نفط كردستان عبر تركيا خلال أيام

أكد البرلماني العراقي عبد العزيز حسن، أن عودة تصدير نفط كردستان وجزء من نفط كركوك عبر تركيا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق أيام، من الناحية الفنية، مضيفا: "لكن لا... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T16:08+0000

2023-10-03T16:08+0000

2023-10-03T16:08+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

أخبار العراق اليوم

العراق

أخبار كردستان

سوق النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102736/73/1027367345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b4586938928fb1d4c61ce0c301c90b65.jpg

وقال حسن، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "الحكومة التركية ترفض دفع أكثر من مليار دولار للعراق كتعويض لعملية تصدير النفط في السنوات السابقة، وفق ما حكمت به المحكمة الاقتصادية الفرنسية".وأوضح البرلماني العراقي: "أعتقد أن ما أدلى به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، حول عودة عملية تصدير النفط الكردستاني ونفط كركوك، لا تخرج عن كونها تصريحات إعلامية"، مضيفا: "كانت هناك زيارة مفترضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، لكنها تأجلت عدة مرات، وهناك من يعتقد أن المشاكل سوف تحل من جذورها عقب تلك الزيارة".وأشار إلى أن خط الأنابيب الذي يمر عبر الأراضي التركية لا يقوم بتصدير نفط الإقليم فقط وإنما جزء من نفط كركوك، لافتا إلى أن الشركات النفطية العاملة في كردستان العراق تتمنى عودة الإنتاج والتصدير، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.وأعلنت وزارة الطاقة التركية أن نفط كردستان العراق سيعاود التدفق إلى ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الإثنين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023"، في أبوظبي.وقال بيرقدار إن "تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقا موثوقا للنفط والغاز الطبيعي"، مشيرا إلى مرور مليوني برميل من النفط يوميا عبر مضائق تركيا حاليا.وأوضح أن خط أنابيب النفط "العراقي - التركي"، الذي كان نشطا منذ حوالي 45 عاما، تبلغ طاقته اليومية 500 ألف برميل من النفط.ويأتي إعلان تركيا عن جاهزية خط الأنابيب، الذي يسهم بنحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط الخام العالمية، للتشغيل، بعدما أعلنت مسبقا تضرره من الزلزال المدمر، الذي شهدته المنطقة في فبراير/ شباط الماضي، فيما لا تزال هناك معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم".وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ أذار الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-الخسائر-التي-يتكبدها-العراق-نتيجة-توقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا؟-1076884321.html

https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-التركي-استئناف-عمل-خط-الأنابيب-العراقي-التركي-الأسبوع-الحالي-1081584020.html

العراق

أخبار كردستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار كردستان, سوق النفط