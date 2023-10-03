https://sputnikarabic.ae/20231003/بعد-فشل-الجيش-نظام-كييف-يستخدم-الشرطة-في-العمليات-العسكرية-1081611733.html
بعد فشل الجيش... نظام كييف يستخدم الشرطة في العمليات العسكرية
بعد فشل الجيش... نظام كييف يستخدم الشرطة في العمليات العسكرية
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن قوات الأمن في كييف، استخدمت ضباط الشرطة كجنود في اتجاه كراسني ليمان. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T06:01+0000
2023-10-03T06:01+0000
2023-10-03T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مارتشيكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد صد هجوم آخر من قبل التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، ثبت أن ضباط شرطة خاركوف شاركوا في عمليات الهجوم".وأشار الخبير إلى أن معدات الحماية والخوذة الخاصة بالموظفين كانت لديها فئة حماية منخفضة.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html
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روسيا
بعد فشل الجيش... نظام كييف يستخدم الشرطة في العمليات العسكرية
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن قوات الأمن في كييف، استخدمت ضباط الشرطة كجنود في اتجاه كراسني ليمان.
وقال مارتشيكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد صد هجوم آخر من قبل التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، ثبت أن ضباط شرطة خاركوف شاركوا في عمليات الهجوم".
وتابع: "وتم تحييد الموظفين العاملين في خدمة دورية شرطة خاركوف، وتم العثور بحوزتهم على معدات خاصة لوزارة الداخلية الأوكرانية وبنادق هجومية من طراز "أيه كي أس -74 يو".
وأشار الخبير إلى أن معدات الحماية والخوذة الخاصة بالموظفين كانت لديها فئة حماية منخفضة.
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج". بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".