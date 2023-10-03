https://sputnikarabic.ae/20231003/جنرال-أمريكي-القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-مأمور-بالتزام-الصمت-بشأن-مشاكل-الجيش--1081634055.html
جنرال أمريكي: القائد العام للقوات الأوكرانية مأمور بالتزام الصمت بشأن مشاكل الجيش
جنرال أمريكي: القائد العام للقوات الأوكرانية مأمور بالتزام الصمت بشأن مشاكل الجيش
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القائد العام فاليري زالوجني، الذي "يقول الحقيقة" حول الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية، أُمر... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T16:02+0000
2023-10-03T16:02+0000
2023-10-03T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشار زالوجني إلى أن "الفوضى" تحدث في القوات المسلحة الأوكرانية، والجميع يسرق "حيث تتاح له مثل هذه الفرصة".وقال ماكغريغور في قناة "Judgeing Freedom" على موقع "يوتيوب": "في محادثات خاصة، قال زالوجني الحقيقة، لكن تم تجاهله وطلب منه أن يصمت ويهتم بشؤونه الخاصة. ربما أُمر بالقيام بذلك تحت تهديد السلاح".وفي السياق نفسه، أشار المحلل السياسي، فلاديمير كيريف، إلى أن هذا يشير إلى وجود صراع خفي بين زالوجني وزيلينسكي.وقال كيريف لـ"سبوتنيك": "الوضع برمته المتعلق بالجيش الأوكراني فاسد تمامًا وخاضع للمصالح الشخصية، والجميع منخرطون في شيء واحد فقط: كسب المال".وتابع كيريف: "في الوقت نفسه، يتم تجاهل التضحيات البشرية، والمعاناة الإنسانية، وحياة ومصائر أشخاص محددين. لا يهم أحد هناك".وختم كيريف: "من الممكن الافتراض أن الغرب بدأ مرة أخرى ينظر إلى زالوجني باعتباره مرشحا محتملا ليحل محل زيلينسكي الذي يسبب غضبا متزايدا في أمريكا والاتحاد الأوروبي. ويوصف زالوجني بأنه سياسي أكثر فعالية".
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الروسي-يدمر-منشأة-أوكرانية-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الصلب--1081625937.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
جنرال أمريكي: القائد العام للقوات الأوكرانية مأمور بالتزام الصمت بشأن مشاكل الجيش
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القائد العام فاليري زالوجني، الذي "يقول الحقيقة" حول الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية، أُمر بالصمت.
وأشار زالوجني إلى أن "الفوضى" تحدث في القوات المسلحة الأوكرانية، والجميع يسرق "حيث تتاح له مثل هذه الفرصة".
وقال ماكغريغور في قناة "Judgeing Freedom" على موقع "يوتيوب": "في محادثات خاصة، قال زالوجني الحقيقة، لكن تم تجاهله وطلب منه أن يصمت ويهتم بشؤونه الخاصة. ربما أُمر بالقيام بذلك تحت تهديد السلاح".
وفي السياق نفسه، أشار المحلل السياسي، فلاديمير كيريف، إلى أن هذا يشير إلى وجود صراع خفي بين زالوجني وزيلينسكي.
وقال كيريف لـ"سبوتنيك": "الوضع برمته المتعلق بالجيش الأوكراني فاسد تمامًا وخاضع للمصالح الشخصية، والجميع منخرطون في شيء واحد فقط: كسب المال".
وتابع كيريف: "في الوقت نفسه، يتم تجاهل التضحيات البشرية، والمعاناة الإنسانية، وحياة ومصائر أشخاص محددين. لا يهم أحد هناك".
وختم كيريف: "من الممكن الافتراض أن الغرب بدأ مرة أخرى ينظر إلى زالوجني باعتباره مرشحا محتملا ليحل محل زيلينسكي الذي يسبب غضبا متزايدا في أمريكا والاتحاد الأوروبي. ويوصف زالوجني بأنه سياسي أكثر فعالية".