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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/جنرال-أمريكي-يكشف-عن-مفاجأة-عسكرية-روسية-تنتظر-نظام-كييف-1081620521.html
جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف
جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا أعدت مئات التشكيلات في شرق أوكرانيا لهجوم مستقبلي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:58+0000
2023-10-03T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور على قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الأخبار السيئة بالنسبة لنا (الولايات المتحدة) هي أنه بحلول هذه المرحلة تكون روسيا قد أعدت بالفعل مئات التشكيلات الجديدة في شرق أوكرانيا، وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم كبير".وأضاف: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون. سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل ذلك، هذا أمر مثير للسخرية".وفي وقت سابق، صرح الكرملين، بأنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-زيلينسكي-يعتبر-أزمة-بلاده-فرصة-للثراء-1081590203.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف

11:58 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
 تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا أعدت مئات التشكيلات في شرق أوكرانيا لهجوم مستقبلي.
وقال ماكغريغور على قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الأخبار السيئة بالنسبة لنا (الولايات المتحدة) هي أنه بحلول هذه المرحلة تكون روسيا قد أعدت بالفعل مئات التشكيلات الجديدة في شرق أوكرانيا، وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم كبير".

ووفقا لماكغريغور، فإن الجيش الروسي كان في موقف دفاعي، لعدة أشهر، وهو الآن جاهز لشن هجوم على الغرب.

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون. سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل ذلك، هذا أمر مثير للسخرية".

وتابع: "الأوكرانيون يموتون مثل الذباب، في كل مرة يرفعون رؤوسهم، يموتون. الروس جاهزون للهجوم بكل تأكيد".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:20 GMT
وفي وقت سابق، صرح الكرملين، بأنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT
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