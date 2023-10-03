https://sputnikarabic.ae/20231003/جنرال-أمريكي-يكشف-عن-مفاجأة-عسكرية-روسية-تنتظر-نظام-كييف-1081620521.html
جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف
جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا أعدت مئات التشكيلات في شرق أوكرانيا لهجوم مستقبلي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:58+0000
2023-10-03T11:58+0000
2023-10-03T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور على قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الأخبار السيئة بالنسبة لنا (الولايات المتحدة) هي أنه بحلول هذه المرحلة تكون روسيا قد أعدت بالفعل مئات التشكيلات الجديدة في شرق أوكرانيا، وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم كبير".وأضاف: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون. سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل ذلك، هذا أمر مثير للسخرية".وفي وقت سابق، صرح الكرملين، بأنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/خبير-زيلينسكي-يعتبر-أزمة-بلاده-فرصة-للثراء-1081590203.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
جنرال أمريكي يكشف عن "مفاجأة عسكرية" روسية تنتظر نظام كييف
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا أعدت مئات التشكيلات في شرق أوكرانيا لهجوم مستقبلي.
وقال ماكغريغور على قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":
"الأخبار السيئة بالنسبة لنا (الولايات المتحدة) هي أنه بحلول هذه المرحلة تكون روسيا قد أعدت بالفعل مئات التشكيلات الجديدة في شرق أوكرانيا، وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم كبير".
ووفقا لماكغريغور، فإن الجيش الروسي كان في موقف دفاعي، لعدة أشهر، وهو الآن جاهز لشن هجوم على الغرب.
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون. سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل ذلك، هذا أمر مثير للسخرية".
وتابع: "الأوكرانيون يموتون مثل الذباب، في كل مرة يرفعون رؤوسهم، يموتون. الروس جاهزون للهجوم بكل تأكيد".
وفي وقت سابق، صرح الكرملين، بأنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.