https://sputnikarabic.ae/20231003/جنود-أوكرانيون-يفرون-إثر-ضربات-روسية-مكثفة-فيديو-1081613414.html
جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو
جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للجنود الروس، على محور زابوروجيه، وهم يستهدفون مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وإسقاط الذخيرة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:50+0000
2023-10-03T07:50+0000
2023-10-03T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويجند نظام زيلينسكي عنوة الرجال الأوكرانيين من جميع الأعمار، وأدى التجنيد القسري إلى دخول العديد من العناصر غير الراغبين بالقتال لصالح كييف في الخدمة وفرارهم في مناسبات عدة.وصرّح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه سيجري عملية مراجعة وتفتيش للجان الطبية العسكرية، بعدما تبيّن أن مسؤولين تلقوا رشاوى لمساعدة آلاف الشباب على التهرب من التجنيد.وقال زيلينسكي خلال خطابه، الأربعاء الماضي: "يتم فحص اللجان الطبية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو
07:50 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للجنود الروس، على محور زابوروجيه، وهم يستهدفون مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وإسقاط الذخيرة من الطائرات دون طيار مباشرة على الخنادق، التي يتحصن فيها المسلحون الأوكرانيون، ما أجبرهم على الفرار من مواقعهم.
ويجند نظام زيلينسكي عنوة الرجال الأوكرانيين من جميع الأعمار، وأدى التجنيد القسري إلى دخول العديد من العناصر غير الراغبين بالقتال لصالح كييف في الخدمة وفرارهم في مناسبات عدة.
وصرّح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه سيجري عملية مراجعة وتفتيش للجان الطبية العسكرية، بعدما تبيّن أن مسؤولين تلقوا رشاوى لمساعدة آلاف الشباب على التهرب من التجنيد.
وقال زيلينسكي
خلال خطابه، الأربعاء الماضي: "يتم فحص اللجان الطبية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".