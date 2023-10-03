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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/جنود-أوكرانيون-يفرون-إثر-ضربات-روسية-مكثفة-فيديو-1081613414.html
جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو
جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للجنود الروس، على محور زابوروجيه، وهم يستهدفون مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وإسقاط الذخيرة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:50+0000
2023-10-03T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويجند نظام زيلينسكي عنوة الرجال الأوكرانيين من جميع الأعمار، وأدى التجنيد القسري إلى دخول العديد من العناصر غير الراغبين بالقتال لصالح كييف في الخدمة وفرارهم في مناسبات عدة.وصرّح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه سيجري عملية مراجعة وتفتيش للجان الطبية العسكرية، بعدما تبيّن أن مسؤولين تلقوا رشاوى لمساعدة آلاف الشباب على التهرب من التجنيد.وقال زيلينسكي خلال خطابه، الأربعاء الماضي: "يتم فحص اللجان الطبية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يفرون إثر ضربات روسية مكثفة... فيديو

07:50 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للجنود الروس، على محور زابوروجيه، وهم يستهدفون مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وإسقاط الذخيرة من الطائرات دون طيار مباشرة على الخنادق، التي يتحصن فيها المسلحون الأوكرانيون، ما أجبرهم على الفرار من مواقعهم.
ويجند نظام زيلينسكي عنوة الرجال الأوكرانيين من جميع الأعمار، وأدى التجنيد القسري إلى دخول العديد من العناصر غير الراغبين بالقتال لصالح كييف في الخدمة وفرارهم في مناسبات عدة.
وصرّح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه سيجري عملية مراجعة وتفتيش للجان الطبية العسكرية، بعدما تبيّن أن مسؤولين تلقوا رشاوى لمساعدة آلاف الشباب على التهرب من التجنيد.
وقال زيلينسكي خلال خطابه، الأربعاء الماضي: "يتم فحص اللجان الطبية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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