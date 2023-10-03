https://sputnikarabic.ae/20231003/خبير-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-بهزيمة-كييف-والـناتو-1081615284.html
خبير أمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي بهزيمة كييف والـ"ناتو"
خبير أمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي بهزيمة كييف والـ"ناتو"
صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع في أوكرانيا، سينتهي بهزيمة كييف وحلف شمال الأطلسي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T08:17+0000
2023-10-03T08:17+0000
2023-10-03T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الآن ليس هناك شك، ولن تكون هناك مفاوضات".وأشار جونسون إلى أن القيادة الأوكرانية لن تتمكن بعد الآن من الخروج من الصراع مع روسيا عبر المفاوضات، خاصة خطة فلاديمير زيلينسكي لإنهائه.وفي وقت سابق، قال جونسون: "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة، يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية، لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20231002/صحيفة-الغرب-فشل-في-إضعاف-وعزل-روسيا-التي-نما-ناتجها-المحلي-الإجمالي-1081593014.html
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روسيا, العالم
خبير أمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي بهزيمة كييف والـ"ناتو"
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صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع في أوكرانيا، سينتهي بهزيمة كييف وحلف شمال الأطلسي.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":
"الآن ليس هناك شك، ولن تكون هناك مفاوضات".
وأضاف: "أعتقد أن روسيا قررت وأعربت أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي هزيمة أوكرانيا بطريقة أو بأخرى. وبهذه الهزيمة ستكون هزيمة الـ"ناتو".
وأشار جونسون إلى أن القيادة الأوكرانية لن تتمكن بعد الآن من الخروج من الصراع مع روسيا عبر المفاوضات، خاصة خطة فلاديمير زيلينسكي لإنهائه.
وشدد جونسون على أن موسكو أوضحت بالفعل أن الأعمال القتالية لن تنتهي إلا بالاستسلام الكامل لكييف.
وفي وقت سابق، قال جونسون: "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة، يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية، لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.