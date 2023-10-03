https://sputnikarabic.ae/20231003/خبير-انتصار-روسيا-هزيمة-للغرب-وتهديد-لوجوده-1081629708.html

خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده

خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T14:32+0000

2023-10-03T14:32+0000

2023-10-03T14:32+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده

تجمد الولايات المتحدة مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا بسبب خلاف الكونغرس في تخصيص المساعدة إلى كييف. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطر، للمشاركة في افتتاح "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" وبحضور عدد من قادة الدول. عن هذه الزيارة وآفاق التعاون بين البلدين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي الهيل لبرنامج "بلا قيود":ومن جانبه، علّق الكاتب والمحلّل السياسي الإماراتي، أحمد إبراهيم عن أهمية الدور الإماراتي في إيجاد حل للصراع في اليمن بين الأطراف، وقال لـ "بلا قيود":ذکر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم و المقطوعة منذ سبع سنوات. عن هذا قال المحلل السياسي والخبير بالشان السوداني الدكتور خالد الفكي:وعن هذا الموضوع تحدث أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6. عن هذا تحدث من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب :مساعٍ إمارتية لجعل "كوب 28" مؤتمرا صديقا للوقود الأحفوري وأكثر من 20 شركة نفطية تتفق على خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. بهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز آسيا للدراسات والترجمة، أحمد المصري لـ "بلا قيود":التفاصيل بالملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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