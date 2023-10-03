https://sputnikarabic.ae/20231003/خبير-انتصار-روسيا-هزيمة-للغرب-وتهديد-لوجوده-1081629708.html
خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده
خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T14:32+0000
2023-10-03T14:32+0000
2023-10-03T14:32+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده
خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده
تجمد الولايات المتحدة مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا بسبب خلاف الكونغرس في تخصيص المساعدة إلى كييف. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطر، للمشاركة في افتتاح "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" وبحضور عدد من قادة الدول. عن هذه الزيارة وآفاق التعاون بين البلدين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي الهيل لبرنامج "بلا قيود":ومن جانبه، علّق الكاتب والمحلّل السياسي الإماراتي، أحمد إبراهيم عن أهمية الدور الإماراتي في إيجاد حل للصراع في اليمن بين الأطراف، وقال لـ "بلا قيود":ذکر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم و المقطوعة منذ سبع سنوات. عن هذا قال المحلل السياسي والخبير بالشان السوداني الدكتور خالد الفكي:وعن هذا الموضوع تحدث أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6. عن هذا تحدث من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب :مساعٍ إمارتية لجعل "كوب 28" مؤتمرا صديقا للوقود الأحفوري وأكثر من 20 شركة نفطية تتفق على خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. بهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز آسيا للدراسات والترجمة، أحمد المصري لـ "بلا قيود":التفاصيل بالملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: انتصار روسيا هزيمة للغرب وتهديد لوجوده
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تجمد الولايات المتحدة مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا بسبب خلاف الكونغرس في تخصيص المساعدة إلى كييف. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:
"الحرب في أوكرانيا هي حرب استنزاف تخوضها أمريكا لاستنزاف روسيا عسكريا وماليا واقتصاديا، لأنها لا تريد لهذا النجم الروسي الصاعد أن يكون قطبا عالميا، لذلك كان هناك قرار بايدن والحزب الديمقراطي لاستمرار تمويل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بدأ المسؤولون خصوصا في الحزب الديمقراطي بالتململ من الدعم الأمريكية اللامتناهي لأوكرانيا، وهذا التململ نراه في دول أوروبا أيضا وأصبح الرأي العام الأوروبي يطالب الحكومات الأوروبية بوقف المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا".
زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطر، للمشاركة في افتتاح "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" وبحضور عدد من قادة الدول. عن هذه الزيارة وآفاق التعاون بين البلدين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي الهيل لبرنامج "بلا قيود":
"لقد عادت العلاقات بين قطر والدول التي كانت بينها قطيعة بعد المصالحة الأخيرة في 2021، وبالنسبة لآفاق التعاون بين البلدين فلم يلح أي شيء في الأفق، ولكن هناك مشروع مشترك بين قطر والإمارات الذي هو حقل الدلفين للغاز ولم يتوقف حتى في أثناء الحصار".
ومن جانبه، علّق الكاتب والمحلّل السياسي الإماراتي، أحمد إبراهيم عن أهمية الدور الإماراتي في إيجاد حل للصراع في اليمن بين الأطراف، وقال لـ "بلا قيود":
"إنّ الإمارات من الدول الشقيقة الأولى التي حاولت نزع الصراعات الداخلية وهناك أكثر من اجتماع عقد في إمارة أبوظبي وكانت هناك مائدة يمنية –يمنية هناك استدعي فيها جميع الأطراف اليمنية، فبلادنا كانت حلا في النزاع، واليمن تبقى عربية- عربية والجزيرة العربية تنسب لها أكثر من أي دولة أخرى".
ذکر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم و المقطوعة منذ سبع سنوات. عن هذا قال المحلل السياسي والخبير بالشان السوداني الدكتور خالد الفكي:
"العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول هي أمر في غاية الأهمية، أما العلاقات الإيرانية السودانية كانت مميزة في زمن حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، ولكنها تدهورت بعد ذلك بفعل الولايات المتحدة الأمريكية والآن تعود إيران إلى القلب الأفريقي عبر البوابة السودانية وأي وساطة ستقوم بها إيران هي لتعزيز وتوطيد القوات المسلحة السودانية على المستوى الإقليمي والقاري ومدَّه بما يحتاجه ليكون من الجيوش القوية في أفريقيا".
وعن هذا الموضوع تحدث أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:
"مع عودة العلاقات الإيرانية السودانية سيستفيد السودان من الإمكانيات التي تمتلكها إيران، بما في ذلك المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في السودان وإيران لا تريد أن تدخل في أي نزاع في أفريقيا تحديدا ولكن إذا طلب من إيران أن تساهم في عودة الأمن والاستقرار فستستجيب، وإلا إيران لا تريد إلا الخير وعودة الأمن إلى السودان".
وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6. عن هذا تحدث من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب :
"في حال إجراء الانتخابات سيصوّت جزء كبير من أنصار ثورة 17 فبراير لـ سيف الإسلام القذافي كتصويت عقابي لما حدث بعد 2011 بما في ذلك الوعود التي لم تتحقق بالديموقراطية والازدهار والتغييرما جعل الجميع يحنّ إلى النظام السابق ووإلى أن ترجع ليبيا كما كانت في ظل النظام السابق".
مساعٍ إمارتية لجعل "كوب 28" مؤتمرا صديقا للوقود الأحفوري وأكثر من 20 شركة نفطية تتفق على خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. بهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز آسيا للدراسات والترجمة، أحمد المصري لـ "بلا قيود":
"إنّ الإمارات تحاول أن تحقق خفض الانبعاثات الكربونية ولكن الأمر قد يكون تطبيقه صعبا في الواقع، والعلاقة بين الطاقة الأحفورية وتحسين البيئة في العالم، فالموضوع يرتبط بالجودة الاقتصادية، ودول "أوبك+" تستفيد مما يحدث، ورأينا كيف ارتفع سعر النفط وهذا غير سلبي على الدول الكبرى المنتجة للنفط".
التفاصيل بالملف الصوتي...