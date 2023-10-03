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https://sputnikarabic.ae/20231003/خبير-دول-الجنوب-العالمي-تفاجئ-أمريكا-بموقفها-من-الصراع-الأوكراني-1081617038.html
خبير: دول "الجنوب العالمي" تفاجئ أمريكا بموقفها من الصراع الأوكراني
خبير: دول "الجنوب العالمي" تفاجئ أمريكا بموقفها من الصراع الأوكراني
نشر الكاتب خالد عمران، اليوم الثلاثاء، مقالا يوضح من خلاله تفاجؤ أمريكا من ردود فعل دول "الجنوب العالمي" تجاه الصراع الأوكراني. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T09:39+0000
2023-10-03T09:48+0000
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وكتب عمران على شبكة "سي جي تي إن" الصينية، أنه "منذ بداية الصراع في أوكرانيا، امتنعت العديد من دول "الجنوب العالمي"، عن الانحياز علنا إلى أحد جانبي الصراع".ويؤكد الكاتب أن "مثل هذا الرفض للخضوع الفوري لإملاءات الغرب تسبب في استياء الولايات المتحدة وأوروبا".وأردف عمران، قائلا: "إن العديد من البلدان النامية تلتزم بتقليد راسخ يتمثل في عدم الانحياز الموروث من الحرب الباردة، في حين أن الصراع الأوكراني أدى إلى تفاقم التناقضات بين شمال العالم وجنوبه".ويشير عمران إلى أن "القوة الاقتصادية تمنح بلدان عدم الانحياز، نفوذا عالميا أكبر، الأمر الذي يسمح لها بطرح مبادرتها الخاصة، وهو الأمر الذي بدا في السابق غير وارد".وأضاف عمران بأنه "في الجنوب العالمي، هناك تصور بأن حياة الناس الذين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة تعتبر بطريقة أو بأخرى قيمة بشكل أكبر مقارنة مع حياة أولئك الذين يعيشون في دول شاركت في صراعات طويلة الأمد، كما في أفريقيا، أو بلدان الشرق الأوسط".وختم عمران، مقاله بنتيجة مفادها، أن "إحياء سياسة عدم الانحياز في شكلها الحديث النشط، يسلط الضوء على خيبة الأمل السائدة في الجنوب العالمي تجاه "النظام الدولي الليبرالي التقليدي" الذي ينادي به الغرب".
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
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العالم

خبير: دول "الجنوب العالمي" تفاجئ أمريكا بموقفها من الصراع الأوكراني

09:39 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 09:48 GMT 03.10.2023)
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chibaدول البريكس
دول البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba
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نشر الكاتب خالد عمران، اليوم الثلاثاء، مقالا يوضح من خلاله تفاجؤ أمريكا من ردود فعل دول "الجنوب العالمي" تجاه الصراع الأوكراني.
وكتب عمران على شبكة "سي جي تي إن" الصينية، أنه "منذ بداية الصراع في أوكرانيا، امتنعت العديد من دول "الجنوب العالمي"، عن الانحياز علنا إلى أحد جانبي الصراع".
ويؤكد الكاتب أن "مثل هذا الرفض للخضوع الفوري لإملاءات الغرب تسبب في استياء الولايات المتحدة وأوروبا".
وأردف عمران، قائلا: "إن العديد من البلدان النامية تلتزم بتقليد راسخ يتمثل في عدم الانحياز الموروث من الحرب الباردة، في حين أن الصراع الأوكراني أدى إلى تفاقم التناقضات بين شمال العالم وجنوبه".

ومضى، قائلا: "ما يميز النسخة الحالية من سياسة عدم الانحياز عن نظيرتها السابقة، هو نشاطها المتزايد في وقت يتمتع فيه الجنوب العالمي بنفوذ أكبر بكثير مما كان عليه في العقود السابقة، ويبدو أن واشنطن قد تفاجأت برد الفعل، هذا ومن الواضح أنها لم تكن مستعدة لما حدث".

ويشير عمران إلى أن "القوة الاقتصادية تمنح بلدان عدم الانحياز، نفوذا عالميا أكبر، الأمر الذي يسمح لها بطرح مبادرتها الخاصة، وهو الأمر الذي بدا في السابق غير وارد".
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وأضاف عمران بأنه "في الجنوب العالمي، هناك تصور بأن حياة الناس الذين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة تعتبر بطريقة أو بأخرى قيمة بشكل أكبر مقارنة مع حياة أولئك الذين يعيشون في دول شاركت في صراعات طويلة الأمد، كما في أفريقيا، أو بلدان الشرق الأوسط".
وختم عمران، مقاله بنتيجة مفادها، أن "إحياء سياسة عدم الانحياز في شكلها الحديث النشط، يسلط الضوء على خيبة الأمل السائدة في الجنوب العالمي تجاه "النظام الدولي الليبرالي التقليدي" الذي ينادي به الغرب".
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