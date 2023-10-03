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https://sputnikarabic.ae/20231003/خبير-على-البلديات-منع-تحرك-النازحين-غير-الشرعيين-والتضييق-عليهم-في-لبنان-1081617865.html
خبير: على البلديات منع تحرك النازحين "غير الشرعيين" والتضييق عليهم في لبنان
خبير: على البلديات منع تحرك النازحين "غير الشرعيين" والتضييق عليهم في لبنان
تعليقا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، حول فتح البحر أمام السوريين بدلا من تعريضهم لخطر الغرق عبر الهروب ليلا في زوارق مطاطية إلى أوروبا، رأى... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T10:25+0000
2023-10-03T10:25+0000
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تقارير سبوتنيك
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وأعرب شمس الدين في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "فتح البحر يعني رصد البواخر من الدول التي ستستخدم حق الدفاع عن سيادتها وتعلن أنها ستقصف أي باخرة تقترب من شواطئها".بالنسبة إلى موضوع ضبط الحدود، أوضح شمس الدين أن "طول الحدود البالغ قرابة ثلاثمئة وثمانين كيلومترا يحتاج إلى خمسمئة جندي لضبطها مع وجود أبراج المراقبة إضافة إلى تلغيم الحدود بمعنى رفع لافتات تحذيرية من وجود ألغام ومنع الدخول"، معتبرا أن "كلام قائد الجيش عن الحاجة لأربعين ألف جندي غير صحيح وهو كلام سياسي".وختم شمس الدين أنه على البلديات منع تحرك من وصفهم "بالنازحين غير الشرعيين" والتضييق عليهم.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-المهجرين-اللبناني-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يعرقلان-عودة-النازحين-السوريين-إلى-بلادهم-1081596997.html
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العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: على البلديات منع تحرك النازحين "غير الشرعيين" والتضييق عليهم في لبنان

10:25 GMT 03.10.2023
© Sputnik . Mohammad Maaroufعودة النازحين السوريين من لبنان
عودة النازحين السوريين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . Mohammad Maarouf
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حصري
تعليقا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، حول فتح البحر أمام السوريين بدلا من تعريضهم لخطر الغرق عبر الهروب ليلا في زوارق مطاطية إلى أوروبا، رأى الباحث في مركز "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أن هذا الكلام يندرج في إطار ما سماه "بالمرجلة اللبنانية".
وأعرب شمس الدين في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "فتح البحر يعني رصد البواخر من الدول التي ستستخدم حق الدفاع عن سيادتها وتعلن أنها ستقصف أي باخرة تقترب من شواطئها".
بالنسبة إلى موضوع ضبط الحدود، أوضح شمس الدين أن "طول الحدود البالغ قرابة ثلاثمئة وثمانين كيلومترا يحتاج إلى خمسمئة جندي لضبطها مع وجود أبراج المراقبة إضافة إلى تلغيم الحدود بمعنى رفع لافتات تحذيرية من وجود ألغام ومنع الدخول"، معتبرا أن "كلام قائد الجيش عن الحاجة لأربعين ألف جندي غير صحيح وهو كلام سياسي".
وعن مسألة عدم توافر أي رقم رسمي لعدد النازحين السوريين في لبنان، أوضح شمس الدين أن "الموضوع يعود إلى وزارة الداخلية للتوجيه بإجراء إحصاء ومسح من قبل البلديات، كل ضمن نطاقه".
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزير المهجرين اللبناني: أمريكا والاتحاد الأوروبي يعرقلان عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
أمس, 14:29 GMT
وختم شمس الدين أنه على البلديات منع تحرك من وصفهم "بالنازحين غير الشرعيين" والتضييق عليهم.
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