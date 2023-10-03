https://sputnikarabic.ae/20231003/سبوتنيك-تبدأ-التعاون-مع-وكالة-الأنباء-التونسية-tap-1081623195.html
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع وكالة الأنباء التونسية "تاب"
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع وكالة الأنباء التونسية "تاب"
وقّعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء التونسية (تاب)، اتفاق تعاون لتكثيف عملية تبادل المحتوى الإعلامي باللغات العربية والإنجليزية... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T12:17+0000
2023-10-03T12:17+0000
2023-10-03T12:51+0000
العالم
سبوتنيك
العالم العربي
حصري
تونس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081585109_0:310:3073:2038_1920x0_80_0_0_d285082dc723b9d7a01b18a06febc29f.jpg
ووقّع اتفاقية التعاون خلال مراسم التوقيع عبر الإنترنت كل من، فاسيلي بوشكوف، مدير قسم التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، وناجح الميساوي، الرئيس - والمدير العام لوكالة الأنباء التونسية.وفي السياق ذاته، قال فاسيلي بوشكوف: "نؤكد دائمًا أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المصدر، حول ما يحدث في مختلف بلدان العالم، هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لذا فإننا نقيّم عاليًا إبرام هذه الاتفاقية، وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون متعدد المجالات بين روسيا وتونس حاليًا، وأنا متأكد من أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتخلف عن هذا الركب".الجدير بالذكر أن الاتفاقية مع وكالة الأنباء التونسية (تاب)، هي أول وثيقة للشراكة مع وسائل الإعلام التونسية، في مجموعة الاتفاقيات لدى وكالة "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231002/سبوتنيك-تأخذ-مكان-بي-بي-سي-في-لبنان-1081540959.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081585109_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_62d49d9cb603a258b1869b60caf696bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سبوتنيك, العالم العربي, حصري, تونس
العالم, سبوتنيك, العالم العربي, حصري, تونس
"سبوتنيك" تبدأ التعاون مع وكالة الأنباء التونسية "تاب"
12:17 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
حصري
وقّعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء التونسية (تاب)، اتفاق تعاون لتكثيف عملية تبادل المحتوى الإعلامي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك في إطار التعاون الإعلامي المثمر بين روسيا وتونس.
ووقّع اتفاقية التعاون خلال مراسم التوقيع عبر الإنترنت كل من، فاسيلي بوشكوف، مدير قسم التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، وناجح الميساوي، الرئيس - والمدير العام لوكالة الأنباء التونسية.
وقال ناجح الميساوي، عقب التوقيع: "نحن نأمل في أن تمثل مراسم اليوم والتوقيع على هذه الوثيقة نقطة انطلاق نحو تحقيق تبادل الأخبار مبني على المنفعة المتبادلة بين الوكالتين، وكذلك تبادل الوفود من قبل الصحفيين في كلا الوكالتين".
وفي السياق ذاته، قال فاسيلي بوشكوف: "نؤكد دائمًا أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المصدر، حول ما يحدث في مختلف بلدان العالم، هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لذا فإننا نقيّم عاليًا إبرام هذه الاتفاقية، وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون متعدد المجالات بين روسيا وتونس حاليًا، وأنا متأكد من أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتخلف عن هذا الركب".
الجدير بالذكر أن الاتفاقية مع وكالة الأنباء التونسية (تاب)، هي أول وثيقة للشراكة مع وسائل الإعلام التونسية، في مجموعة الاتفاقيات لدى وكالة "سبوتنيك".